Consulado de Chicago reporta detención de más de 2 mil mexicanos

En el marco de las medidas antiinmigrantes del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el Consulado de México en Chicago reportó la detención y proceso de 2 mil 239 personas mexicanas en lo que va del 2025.

Reyna Torres, cónsul general de México en Chicago, indicó que 465 connacionales fueron detenidos en septiembre, ante las recientes redadas en esa ciudad de Estados Unidos.

Torres destacó que personal del consulado a su cargo acude todas las semanas al centro de procesamiento en Broadview para brindar asistencia consular a los y las connacionales.

En caso de la búsqueda de un familiar o llevar medicinas en algún proceso de deportación, la cónsul Reyna Torres puso a disposición el correo conchicago@sre.gob.mx y el teléfono de emergencias del Departamento de Protección 1-888-755-5511.