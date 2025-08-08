Tiroteo en campus de los CDC y Emory: agente y atacante fallecen

ATLANTA

Un presunto atacante armado y un agente murieron después de que la policía respondiera a reportes de un tirador activo cerca de los campus adyacentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y de la Universidad Emory el viernes, dijeron las autoridades.

Se presume que no hay civiles heridos, pero varias balas impactaron en edificios del extenso campus de los CDC, dijo el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum.

El agente que murió "recibió disparos" durante el tiroteo, dijo el jefe de policía del condado de DeKalb, Gregory Padrick. Las autoridades habían informado anteriormente que el agente había sido herido en el lugar y llevado al hospital.

Empleados de los CDC publicaron fotos desde dentro de los edificios que parecen mostrar ventanas con impactos de bala.

El tirador estaba armado con un arma larga, y las autoridades recuperaron otras tres armas de fuego en el lugar, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir la investigación en curso.

El atacante fue encontrado en el segundo piso de un edificio al otro lado de la calle de los CDC y murió en el lugar, dijo Schierbaum.

"No sabemos en este momento si fue por parte de los agentes o si fue autoinfligido", dijo Schierbaum. Un coche blanco con un maletero abierto formaba parte de la escena del crimen y está siendo registrado, añadió, pero aún no está claro si pertenecía al sospechoso.

Las autoridades dijeron que ya no había una amenaza para el público. El alcalde de Atlanta , Andre Dickens, dijo que el móvil del atacante aún no se conoce porque la investigación está en las "etapas preliminares" .

El personal de una tienda de comida cercana dijo que escucharon los disparos. "Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro", dijo Brandy Giraldo, directora de operaciones del restaurante The General Muir.

La Universidad Emory anunció en una publicación en X que la orden de refugiarse había sido levantada, pero pidió a las personas que eviten el área.