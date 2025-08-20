Planea Nebraska edificar un centro de detención

LINCOLN, Nebraska

Nebraska anunció planes el martes para un centro de detención de inmigrantes en la remota región suroeste del estado, mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

La instalación será apodada "Cárcel de la trilladora", un juego de palabras con el apodo de Nebraska, a la que se conoce como el Estado de la Trilladora. El nombre sigue la línea de los centros de detención previamente anunciados: "Alcatraz de los caimanes" y "Almacén de deportación" en Florida y la "Cárcel de la pista de carreras" en Indiana.

El gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, dijo que él y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acordaron utilizar un campamento de trabajo para reclusos de mínima seguridad existente en la remota ciudad de McCook —una ciudad de aproximadamente 7.000 habitantes en medio de las amplias praderas entre Denver y Omaha— para detener a personas que esperan su deportación y que están arrestadas por otros procedimientos de inmigración. Se espera que sea un centro en la región centro-norte del país para detenidos de varios estados.

"Es para mantener seguros a los habitantes de Nebraska y a los estadounidenses en todo nuestro país", declaró Pillen en un comunicado.

La instalación puede albergar a 200 personas, con planes de expandirla a 300. McCook está a unos 338 kilómetros (210 millas) al oeste de Lincoln, la capital del estado.

"Si estás en Estados Unidos ilegalmente, podrías encontrarte en la Cárcel de la Trilladora de Nebraska. Evita el arresto y autodepórtate ahora usando la aplicación CBP Home", dijo Noem en otro comunicado.

La agencia de Noem publicó una foto en redes sociales en la que aparecen mazorcas de maíz con gorras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), frente a una cerca de prisión.

El gobernador dijo más tarde, en una conferencia de prensa en McCook, que el centro tendrá la ventaja de estar ubicado en una instalación existente y cerca de un aeropuerto regional. Declaró a los periodistas que no sabía si la instalación albergaría a mujeres además de hombres o si se podrían mantener niños en ella. Dijo haberse enterado por primera vez el viernes de que el gobierno federal estaba interesado en el sitio.

Pillen anunció que ordenaría a la Guardia Nacional de Nebraska que proporcione apoyo administrativo y logístico a los agentes de inmigración estacionados en Nebraska. Unos 20 soldados de la Guardia también participarán. Añadió que la Patrulla Estatal de Nebraska permitiría que seis patrulleros ayuden a los agentes federales de inmigración a realizar arrestos.

Más centros de detención para alojar al creciente número de inmigrantes arrestados

El gobierno de Trump está añadiendo nuevas cárceles en todo el país para detener al creciente número de inmigrantes que ha arrestado y acusado de estar en el país ilegalmente. Los centros del ICE, tanto viejos como nuevos, albergaban a más de 56.000 inmigrantes en junio, la cifra más alta desde 2019.

Entre las cárceles nuevas o que se planea crear en Estados Unidos está el centro de detención en los Everglades de Florida, conocido como "Alcatraz de los caimanes", que se inauguró el mes pasado. Está diseñado para detener a hasta 3.000 personas en tiendas de campaña. Cuando Trump lo visitó, sugirió que podría ser un modelo para futuras cárceles en todo el país.

La instalación de Florida también ha sido objeto de impugnaciones judiciales por parte de abogados que alegan que ahí se cometen violaciones al debido proceso, incluyendo al derecho de los detenidos a reunirse con sus abogados, acceso limitado a los tribunales de inmigración y malas condiciones de vida. Los críticos han tratado de detener más construcciones y operaciones hasta que cumpla con las leyes ambientales federales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se prepara para abrir una segunda cárcel para inmigrantes, apodada "Almacén de deportación", en una prisión estatal en el norte de Florida. Se prevé que tenga 1.300 camas, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2.000, dijeron funcionarios estatales.

También la semana pasada, funcionarios en la ciudad rural de Mason, Tennessee, aprobaron acuerdos para usar una antigua prisión para encarcelar a inmigrantes y que sea administrada por una empresa privada, a pesar de las fuertes objeciones manifestadas por residentes y activistas durante una reunión pública.

Y el gobierno de Trump anunció planes este mes para una cárcel de 1.000 camas en Indiana que se llamaría "Cárcel de la pista de carreras", provocando una reacción en el estado del centro-norte, anfitrión de la carrera de Indianápolis 500.

Rob Jeffreys, director de correccionales, dijo que los 186 reclusos que están actualmente en el campamento de trabajo de McCook serán trasladados a otras instalaciones correccionales del estado en los próximos 45 a 60 días. La remodelación de la instalación será administrada por el estado de Nebraska, pero será financiada por el gobierno federal. Dijo que el lugar ya está preparado para albergar prisioneros, por lo que los detenidos no serán alojados en tiendas de campaña u otros sitios temporales.

El plan de Nebraska ya ha generado preocupaciones

En un video publicado en redes sociales, la senadora estatal independiente Megan Hunt, criticó la falta de transparencia sobre los planes para el centro de detención, y destacó la solicitud que hizo al gobernador y al poder ejecutivo de correos electrónicos y otros registros sobre los planes para construir la instalación, solicitud que no fue cumplida.

Instó a la gente a apoyar a los grupos locales de defensa de derechos de los inmigrantes.

"Lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestros vecinos, proteger a las personas en nuestras comunidades que están siendo atacadas por estas personas horribles, estas organizaciones horribles que están tomando decisiones para encarcelar, detener, desaparecer a nuestros vecinos, familias y amigos", expresó Hunt.

El martes por la tarde, cerca de media docena de manifestantes se sentaron en el pasillo fuera de la oficina del gobernador con carteles que decían: "No a Nebraska Nazi" e "ICE = Gestapo".

Maghie Miller-Jenkins de Lincoln dijo que no cree que un centro de detención del ICE sea una buena idea, y agregó que el estado debería abordar problemas como el hambre infantil y la falta de vivienda. "Este estado tiene numerosas cosas en las que podrían centrarse y que beneficiarían a los electores", señaló.



