EU crea medalla de la defensa en la frontera

El Pentágono, bajo el mando de Pete Hegseth, creó una medalla por defender la frontera con México.

El 22 de enero pasado, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos.

Trump ordenó al Departamento de Defensa que tomara todas las medidas necesarias para apoyar las actividades del secretario de Seguridad Nacional con el fin de obtener el control operativo completo de la zona limítrofe.

El Departamento de Defensa informó este sábado que, con base en un memorando del 13 de agosto, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, creó "la Medalla de Defensa Fronteriza de México para reconocer a los miembros del servicio desplegados en la frontera internacional de Estados Unidos con México por el apoyo del Departamento de Defensa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos".

Añadió que "los miembros del servicio desplegados en apoyo de CBP anteriormente fueron reconocidos con la Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas (AFSM)".

Entre los requisitos para obtener la medalla se encuentran que "los miembros del servicio deben haber sido asignados, adjuntos o detallados permanentemente a una unidad que se desplegó para participar en una operación militar designada del Departamento de Defensa en apoyo de CBP dentro del área de elegibilidad durante 30 días consecutivos o no consecutivos, desde el 20 de enero hasta una fecha de terminación futura a ser determinada", dijo Hegseth.

Además, "el área de elegibilidad es tierra estadounidense dentro de 100 millas náuticas desde la frontera internacional con México dentro de Texas, incluida la ciudad de San Antonio, así como Nuevo México, Arizona, California y las aguas estadounidenses adyacentes hasta 24 millas náuticas", siempre de acuerdo con el jefe del Pentágono.

En el comunicado se menciona que "los miembros del servicio y veteranos que anteriormente recibieron la AFSM pueden solicitar el nuevo premio en lugar de la AFSM otorgada anteriormente".

Hegseth agregó que nadie puede recibir ambas medallas por el mismo periodo de servicio calificado.

"Asegurar la frontera sur, proteger la integridad territorial de Estados Unidos y defender nuestra patria son prioridades del Departamento de Defensa", mencionó Anthony J. Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación.