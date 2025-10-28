Mueren 14 personas en ataque de EU contra barco en el Pacífico

Luego que Donald Trump anunciara que continuará apuntando contra los narcotraficantes, el Pentágono afirmó haber llevado a cabo tres nuevas redadas contra cuatro barcos sospechosos de transportar drogas en el océano Pacífico oriental, en las que murieron 14 personas.

"El departamento ha pasado más de dos décadas defendiendo a otros países", escribió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una publicación en X, que incluía videos de los ataques. "Ahora, defendemos al nuestro. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos y los eliminaremos".

¿Qué ocurrió?

Poco antes del ataque, Trump había dicho que su administración continuará apuntando contra los narcotraficantes, justificando sus ataques militares a buques pesqueros, incluido un sumergible recientemente golpeado por los Estados Unidos. "¿Qué tal el submarino?", dijo Trump en Japón, donde se encuentra como parte de una gira oficial de tres países. "Ellos dijeron: 'No, eso fue solo pesca'. Los submarinos no van a pescar. ¿Saben más sobre submarinos que yo?".

Hegseth dijo que los ataques en los que murieron al menos 14 personas fueron cometidos el lunes en el este del Océano Pacífico que supuestamente traficaban con narcóticos. Precisó que hay un sobreviviente. Las autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de rescatar al sobreviviente.

Hegseth dijo que los barcos estaban "operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental". Aseguró que eran conocidos por "nuestro aparato de inteligencia".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El secretario de defensa incluyó un vídeo en su publicación marcado como "no clasificado" que muestra barcos en el agua siendo golpeados por los ataques y repentinamente en llamas. No se proporcionaron detalles adicionales sobre los buques o los supuestos narcóticos que llevaban. Hegseth tampoco compartió de dónde se originaron los barcos.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que Hegseth había ordenado que Gerald R. Ford Carrier Strike Group, que había estado estacionado en el Mediterráneo, se traslade al Caribe para apoyar el esfuerzo del presidente Trump por desmantelar las "Organizaciones Criminales Transnacionales" y "contrarrestar el narcoterrorismo".

El ataque, el número 11 en las últimas semanas, se enmarca en la campaña del gobierno de Trump contra barcos que presuntamente transportan drogas, la mayoría en el Mar Caribe. Los ataques son una escalada de las amenazas de Trump de tomar medidas enérgicas contra los contrabandistas de drogas, incluso en medio de un rechazo bipartidista. Seis fuentes dijeron a NBC News a principios de este mes que miembros del Congreso de ambos partidos han expresado su preocupación de que la administración no esté siendo lo suficientemente transparente sobre los ataques.

El senador Rubén Gallego, demócrata de Arizona, un veterano del Cuerpo de Marines, dijo en una entrevista en "Meet the Press" de NBC el domingo que los ataques equivalían a un "asesinato". "Si este presidente siente que están haciendo algo ilegalmente, entonces debería estar usando a la Guardia Costera", dijo Gallego. "Si hay un acto de guerra, entonces usas nuestro ejército, y luego vienes y hablas con nosotros primero. Pero esto es asesinato".