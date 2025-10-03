Trump congela $2.100 millones para proyectos en Chicago tras el cierre de gobierno

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump retendrá 2.100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó el viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, ampliando las disputas de financiamiento que han tenido como objetivo áreas demócratas durante el cierre del gobierno.

La administración pausará un plan para extender la línea roja del tren de la ciudad para "asegurar que los fondos no fluyan por contratos basados en raza", escribió el director de presupuesto, Russ Vought, en las redes sociales. La medida introduce incertidumbre inmediata en un proyecto que había prometido conectar algunos de los vecindarios más desfavorecidos y predominantemente negros de la región.

Vought hizo un anuncio similar a principios de esta semana en relación con Nueva York, donde dijo que se pausarían 18.000 millones para infraestructura, incluyendo financiamiento para un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.

Trump, un republicano, ha adoptado las tácticas de Vought. Anoche, publicó un video que lo mostraba como la parca, vistiendo una capucha y sosteniendo una guadaña.

Perder el dinero sería un revés significativo para los planes de transporte de Chicago. La extensión de la línea roja iba a agregar cuatro paradas de tren en el lado sur de la ciudad, llevando el famoso tren elevado a algunos de los vecindarios más pobres y aislados del área metropolitana.

Rogers Jones, el director de un centro juvenil de prevención de violencia junto a la planeada estación Roseland de la línea roja, calificó la demora como un golpe severo para algunas de las áreas más desfavorecidas de la zona.

Los funcionarios han demolido casas, ensanchado calles, cortado césped y colocado señales en toda el área en preparación para la nueva estación, dijo.

"Si hablas con cualquier vecino hoy, quieren maldecir, porque han estado anticipando eso", dijo Jones. "Simplemente no entiendo a la administración Trump, causar daño de esa manera. Es devastador cuando la gente espera algo bueno que viene y no llega".

Antonio Thomas, residente de Roseland, ha estado ayudando a vecinos desempleados a capacitarse y certificarse para solicitar empleos de construcción para el proyecto.

"En nuestra comunidad, realmente no tenemos ese tipo de impulso laboral ni oportunidades", dijo Thomas. "Va a ser un gran golpe si no sigue adelante. La gente ya está económicamente estresada".

Además, un proyecto de modernización más amplio para las líneas roja y púrpura, que Vought dijo que también estaba siendo objetivo, tiene la intención de mejorar las estaciones y eliminar un cuello de botella donde se cruzan diferentes líneas.

El legislador de Illinois, Mike Quigley, un demócrata de Chicago, criticó el anuncio de la Casa Blanca, calificándolo como "un muy mal día para el transporte público en el país cuando se convierte en un arma".

"Este era nuestro bebé preciado y ellos lo saben", dijo Quigley en una entrevista telefónica con The Associated Press. "Este era el proyecto de tránsito nuevo más importante en Chicago en 50 años".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se comprometió a "usar todas las herramientas a nuestra disposición para restaurar este financiamiento".

"Argentina recibe 20.000 millones y el lado sur no recibe nada", dijo Johnson en un comunicado. "¿Qué pasó con Estados Unidos primero?".

En el caso de Nueva York, el Departamento de Transporte de Trump dijo que estuvo revisando si se estaban produciendo "prácticas inconstitucionales" en los dos grandes proyectos de infraestructura, pero que el cierre del gobierno, que comenzó el miércoles, lo obligó a suspender a los empleados que realizaban la revisión.

La suspensión de fondos para el proyecto del túnel del río Hudson y la extensión de la línea de metro de la Segunda Avenida probablemente tiene como objetivo al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, a quien la Casa Blanca culpa por el estancamiento. El senador de Nueva York dijo que la congelación de fondos perjudicaría a los usuarios.

"Obstruir estos proyectos es estúpido y contraproducente porque crean decenas de miles de grandes empleos y son esenciales para una economía regional y nacional fuerte", dijo Schumer en X.

Yonah Freemark, un investigador del Urban Institute que se especializa en tránsito, dijo que espera que Chicago y Nueva York ahora se vean obligadas a demandar para argumentar que simplemente estaban siguiendo la ley federal al buscar proyectos que ganaron a través de un proceso de subvención competitiva.

Incluso si las ciudades ganan al final, los proyectos tomarán mucho más tiempo y serán mucho más costosos debido a las demoras, dijo Freemark. Los programas de subvenciones competitivas como los que están bajo la ley de infraestructura están en parte para evitar decisiones partidistas sobre cómo los gobiernos deben repartir el dinero, dijo.

"Supongo que lo que estamos viendo en la administración Trump es que el gobierno federal puede retractarse de sus compromisos con estas subvenciones", dijo Freemark.

Megerian y Joey Cappelletti informaron desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.