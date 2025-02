Evaluará bloquear otra orden sobre ciudadanía

BOSTON, Massachusetts

Un juez federal de Boston dijo el viernes que tomaría en consideración una solicitud de 18 fiscales generales estatales para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente.

El juez federal de distrito Leo Sorokin fue el tercer juez federal en esta semana en escuchar argumentos en demandas que buscan bloquear la orden. No se sabe cuándo Sorokin, nombrado por el expresidente Barack Obama, emitiría una decisión sobre la solicitud, pero no se espera que la realice el mismo viernes.

Los secretarios de Justicia del estado, junto con las ciudades de San Francisco y Washington, le pidieron a Sorokin que emitiera un mandato judicial preliminar.

"Millones de estadounidenses nacieron de padres inmigrantes y cientos de millones pueden rastrear su ciudadanía a ancestros inmigrantes; ancestros que construyeron nuestro país e impulsaron nuestra economía bajo la protección de la 14ta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", dijo a reporteros, antes de la audiencia, la secretaria de justicia de Massachusetts, Andrea Campbell, a la que se unieron los secretarios de Justicia de Connecticut y Nueva Jersey. "El presidente no puede cambiar la constitución de un plumazo o con una orden ejecutiva simulada".

Otros dos jueces federales bloquearon la orden de Trump a principios de esta semana, primero, en Maryland, donde un juez emitió una pausa de la orden a escala nacional en una demanda legal presentada por grupos defensores de los derechos de los migrantes y algunas mujeres embarazadas, y luego, en Seattle, en una demanda legal diferente, donde un juez lamentó lo que describió como el tratamiento de la Constitución por parte del gobierno, y dijo que Trump trataba de cambiarla con una orden ejecutiva.

Otra impugnación, presentada por la unión de libertades civiles de Estados Unidos, será presentada el lunes ante un juez federal de Nueva Hampshire.

En el caso de Boston, los demandantes argumentan que el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento está "consagrado en la Constitución" y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, la cual calificaron como un "intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía basada en su ascendencia".

También dicen que la orden de Trump costaría a los estados fondos de los que dependen para "proporcionar servicios esenciales", desde el cuidado tutelar y la atención médica para niños de bajos recursos hasta "intervenciones tempranas para bebés, niños pequeños y estudiantes con discapacidades".

"Este es un caso relacionado con los niños nacidos en Estados Unidos", dijo al tribunal Shankar Duraiswamy, procurador general adjunto de Nueva Jersey.

"La rama ejecutiva no tiene más poder para despojar de sus derechos constitucionales a la ciudadanía por nacimiento porque piensan que esto desincentivará la entrada ilegal que el que tienen para despojarlos de sus derechos consagrados en la Primera Enmienda, su derecho al debido proceso o su derecho a una protección igualitaria".

Eric Hamilton, en argumentos presentados a nombre del Departamento de Justicia, afirmó que los estados que impugnan la orden ejecutiva "malinterpretaban" la 14ta enmienda.

Sorokin dedicó gran parte de la audiencia a sondear el posible impacto de la orden, incluido el hecho de si se aplicaría a las personas a las que previamente se les concedió la ciudadanía por nacimiento, así como la logística de rastrear a las personas afectadas por dicha orden.

En el corazón de las demandas está la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.