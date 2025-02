Intenta gobierno federal eludir una orden judicial

SEATTLE, Washington

Grupos de ayuda a refugiados afirmaron en un documento presentado el jueves ante un tribunal federal, que el gobierno del presidente Donald Trump parece intentar eludir un fallo de esta semana que bloqueó sus intentos por suspender el programa de admisiones de refugiados en Estados Unidos.

El juez federal de distrito Jamal Whitehead en Seattle determinó el martes que, si bien el presidente tiene una amplia autoridad sobre quién entra al país, no puede anular la ley aprobada por el Congreso que establece el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos.

Whitehead, nombrado en 2023 por el expresidente Joe Biden, indicó que las acciones de Trump equivalían a una "anulación real de la voluntad del Congreso" y, desde el estrado, concedió la solicitud de los grupos de ayuda para la emisión de un mandato judicial preliminar, el cual bloquea la orden ejecutiva de Trump que suspende el programa de reasentamiento de refugiados. Prometió que en los próximos días emitirá un fallo por escrito.

Pero el miércoles, los grupos de ayuda, incluidos Church World Service y la organización judía de reasentamiento de refugiados HIAS, recibieron notificaciones de que sus "acuerdos de cooperación" con el Departamento de Estado habían sido cancelados.

Los grupos solicitaron el jueves a Whitehead una audiencia de emergencia para hablar sobre el impacto de los avisos de cancelación, o para dejar claro que su fallo también se aplica a esos avisos recién emitidos. Los grupos señalaron que las acciones del gobierno son un "intento flagrante" de evadir el fallo del tribunal.

"Los demandados continúan implementando su desfinanciamiento del USRAP (siglas en inglés del programa de refugiados), y es necesaria una audiencia de emergencia para garantizar que no se les permita evadir el fallo del tribunal ni la próxima orden escrita con ocurrencias diseñadas para confundir el estado de la situación", decía la moción.

Whitehead programó una audiencia para el lunes.

El Departamento de Estado reconoció la recepción de un correo electrónico de The Associated Press sobre la petición de los demandantes, pero fuera de ello no respondió a preguntas al respecto. Los avisos indicaban que los acuerdos de cooperación con las agencias de reasentamiento estaban siendo cancelados "por convenirle así al gobierno federal, de acuerdo con una directriz del secretario de Estado Marco Rubio, con el fin de que estén alineados con las prioridades de la agencia y el interés nacional".

El programa de refugiados, creado por el Congreso en 1980, es una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por la guerra, desastres naturales o persecución, un proceso que a menudo se lleva años e implica una verificación de antecedentes significativa.