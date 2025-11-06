Jueza federal en Chicago restringe el uso de la fuerza por agentes federales en operación migratoria

Una jueza federal en Chicago emitió el jueves una extensa orden judicial que restringe el uso de la fuerza por parte de agentes federales, alegando el jueves que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que encabeza una operación migratoria mintió repetidamente sobre las amenazas planteadas por manifestantes y periodistas.

La orden judicial preliminar surgió en respuesta a una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes, que alegan que los agentes federales han utilizado fuerza excesiva durante la operación, que ha resultado en más de 3,000 arrestos y ha llevado a enfrentamientos en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y sus numerosos suburbios.

"Veo pocas razones para el uso de la fuerza que los agentes federales están utilizando actualmente", señaló la jueza de distrito Sara Ellis. "No encuentro creíble la versión de los hechos de los demandados".

La orden restringe a los agentes el uso de ciertas armas de control de disturbios, tales como gases lacrimógenos y bolas de gas lacrimógeno, "a menos que tal fuerza sea objetivamente necesaria" para prevenir "una amenaza inmediata". También les prohíbe a los agentes usar fuerza física, incluido el empujar a manifestantes y periodistas al suelo, y requiere que los agentes emitan dos advertencias antes de usar armas de control de disturbios.

Ellis dijo que su orden evitará "la represión del derecho a la libertad de expresión", el cual está garantizado en la Primera Enmienda constitucional.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que dicho departamento planea apelar el fallo, del que dijo es "un acto extremo por parte de una jueza activista que pone en riesgo las vidas y los medios de los agentes policiales para ganarse la vida".

La batida migratoria en el área metropolitana de Chicago, parte de la creciente intervención federal por parte del gobierno del presidente Donald Trump en bastiones demócratas, ha desencadenado una serie de acciones judiciales, incluida la exigencia de efectuar mejoras en una instalación federal de inmigración que según activistas es un centro de detención de facto, y bloquear un despliegue de la Guardia Nacional.

El fallo del jueves refina en gran medida una orden temporal anterior que requería que los agentes llevaran insignias y les prohibía usar ciertas técnicas de control de disturbios —como gases lacrimógenos— contra manifestantes pacíficos y periodistas. Después de reprender repetidamente a los funcionarios federales por no seguir sus órdenes previas, añadió un requisito para el uso de cámaras corporales.

Al explicar la orden judicial, Ellis citó a expresidentes fallecidos, incluyendo a George Washington, y un famoso poema sobre Chicago del poeta Carl Sandburg. Describió a los manifestantes y defensores enfrentándose a gases lacrimógenos, teniendo armas apuntadas hacia ellos y siendo arrojados al suelo, diciendo que "eso haría que una persona razonable lo piense dos veces antes de ejercer sus derechos fundamentales".

Un día antes, los abogados de ambas partes chocaron repetidamente en la corte sobre relatos de varios incidentes tensos desde que comenzó la operación de inmigración en septiembre. Varios involucraron a Gregory Bovino, un comandante de la Patrulla Fronteriza que ha liderado la operación, entre ellos un incidente en el que lanzó una lata de gas a una multitud después de alegar que fue golpeado por una roca.

Ellis dijo que Bovino se retractó de la afirmación sobre la piedra después de que la evidencia en video no mostró que fuera cierto.

"Bovino admitió que mintió", expresó.

Señaló también que Bovino negó haber usado fuerza sobre un hombre, aunque fue videograbado "obviamente derribándolo" al suelo.

Bovino, quien lideró una operación similar en Los Ángeles, ha sido obligado a sentarse durante horas de declaraciones a puerta cerrada relacionadas con las impugnaciones legales derivadas de la Operación Midway Blitz. Clips de las entrevistas privadas, donde Bovino está vestido con su uniforme verde de la Patrulla Fronteriza y se muestra evasivo a veces, fueron reproducidos en la corte, junto con imágenes de cámaras corporales.

Bovino —jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California— ha defendido repetidamente el uso de la fuerza por parte de los agentes, aunque también ha eludido preguntas sobre las tácticas de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Supervisa a casi 230 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que han estado en el área de Chicago.

En la corte el jueves, un abogado que representa al gobierno federal dijo que Bovino tiene una cámara corporal después de que, en una audiencia anterior, Ellis le exigiera obtener una y completar el entrenamiento para usarla.

Un mensaje dejado el jueves al Departamento de Seguridad Nacional no fue respondido por el momento.

Durante la audiencia de ocho horas del miércoles, los testigos dieron testimonios emocionales al describir su experiencia con gases lacrimógenos, con bolas de pimienta que les dispararon a la cabeza mientras oraban, y con agentes que les apuntaban con sus armas al grabarlos en calles residenciales.

Ellis cuestionó a los testigos sobre cómo estas experiencias los impactaron y si les impidieron protestar nuevamente. Uno tras otro, los testigos describieron su ansiedad sobre regresar a las protestas o al activismo.

"Me pongo muy nerviosa porque simplemente siento que no estoy segura", le dijo Leslie Cortez, una organizadora juvenil en el suburbio de Cicero en Chicago, a Ellis. "Y no me siento segura cuando salgo."