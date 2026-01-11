Video captura arresto migratorio en Minneapolis en medio de tensiones tras muerte de Renee Good

Agentes federales que llevan a cabo arrestos migratorios en el área de las Ciudades Gemelas de Minnesota, ya sacudida por la muerte a tiros de una mujer, derribaron la puerta de una casa el domingo e irrumpieron, como parte de lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha llamado su mayor operativo de aplicación de la ley hasta la fecha.

¿Cómo ocurrió el operativo de inmigración en Minneapolis?

En una escena dramática similar a las que se registran en todo Minneapolis, los agentes capturaron a un hombre dentro de la casa minutos después de rociar con gas lacrimógeno a los manifestantes afuera que habían confrontado a los agentes federales fuertemente armados. A lo largo de la calle residencial, los manifestantes hicieron sonar bocinas de automóviles, golpearon tambores y soplaron silbatos en un intento de interrumpir la operación.

Un video del enfrentamiento mostró a algunos agentes empujando a los manifestantes cuando una mujer angustiada salía de la casa con un documento que los agentes federales presentaron para arrestar al hombre. Firmado por un agente de inmigración, el documento —a diferencia de una orden firmada por un juez— no autoriza la entrada forzada a una residencia privada. Una orden firmada por un agente de inmigración sólo autoriza el arresto en un área pública.

Grupos de defensa de los inmigrantes han llevado a cabo extensas campañas de "conozca sus derechos" instando a las personas a no abrir sus puertas a menos que los agentes tengan una orden judicial firmada por un juez.

Pero en cuestión de minutos de derribar la puerta en un vecindario lleno de casas unifamiliares, el hombre esposado fue sacado y pronto desapareció.

Más de 2.000 arrestos migratorios se han realizado en Minnesota desde que comenzó el operativo de aplicación de la ley a principios de diciembre, dijo la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Acciones de la autoridad tras la muerte de Renee Good

Las Ciudades Gemelas —el último objetivo en la campaña de aplicación de la ley migratoria del presidente Donald Trump— se preparan para lo que viene después que Renee Good, de 37 años, fuera asesinada a tiros por un agente de inmigración el miércoles.

"Estamos viendo mucha represión migratoria en todo Minneapolis y en todo el estado, agentes federales simplemente invadiendo nuestros vecindarios", dijo Jason Chavez, un concejal de la ciudad de Minneapolis. "Definitivamente están aquí".

Chavez, hijo de inmigrantes mexicanos que representa un área con una población inmigrante en crecimiento, dijo que está monitoreando de cerca y recopilando información de grupos de chat sobre dónde los residentes están viendo operar a los agentes.

Personas con silbatos se posicionaron en las esquinas de las calles en el vecindario donde Renee Good fue muerta a tiros el miércoles, vigilando cualquier señal de agentes federales.

Más de 20.000 personas han participado en una variedad de entrenamientos para convertirse en "observadores" de las actividades de represión en Minnesota desde las elecciones de 2024, indicó Luis Argueta, portavoz de Unidos MN, una organización local de derechos humanos.

"Es un papel que la gente elige asumir voluntariamente, porque eligen cuidar de sus vecinos", dijo Argueta.

Las protestas han sido en gran medida pacíficas, pero los residentes permanecen ansiosos. El lunes, las escuelas públicas de Minneapolis comenzarán a ofrecer aprendizaje remoto durante el próximo mes en respuesta a las preocupaciones de que los niños puedan sentirse inseguros al salir en un momento en que las tensiones permanecen altas.

Muchas escuelas cerraron la semana pasada después del tiroteo de Good y la agitación que siguió.

Impacto en la comunidad por arrestos migratorios

Al tiempo que continúan los operativos, dos de los principales demócratas del estado declararon el domingo que la investigación sobre la muerte de Renee Good no debería ser supervisada únicamente por el gobierno federal.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y la senadora federal Tina Smith dijeron en entrevistas separadas el domingo que las autoridades estatales deberían estar incluidas en la pesquisas porque el gobierno federal ya ha dejado claro lo que cree que sucedió.

"¿Cómo podemos confiar en que el gobierno federal realice una investigación objetiva, imparcial y sin prejuicios, cuando al inicio de esa indagación ya han anunciado exactamente lo que vieron, lo que piensan que sucedió?", indicó Smith en el programa "This Week" de la cadena ABC.

El gobierno de Trump ha defendido al agente que disparó contra Good en su auto, diciendo que se estaba protegiendo él y a sus colegas y que Good había "convertido en arma" su vehículo.

Todd Lyons, director interino de ICE, defendió al agente en el programa "The Sunday Briefing" del canal Fox News.

"Ese agente tuvo milisegundos, si no poco tiempo, para tomar una decisión para salvar su vida y la de sus otros compañeros agentes", apuntó.

Añadió que las operaciones en Minnesota no serían necesarias "si las jurisdicciones locales trabajaran con nosotros para entregar a estos extranjeros criminalmente ilegales una vez que ya son considerados una amenaza para la seguridad pública por los locales".

El asesinato de Good a manos de un agente del ICE y el tiroteo de dos personas por agentes federales en Portland, Oregon, llevaron a decenas de protestas en todo el país el fin de semana.

Miles de personas marcharon en Minneapolis el sábado, donde Seguridad Nacional calificó su despliegue de agentes de inmigración en las Ciudades Gemelas como su mayor operativo migratorio hasta la fecha.