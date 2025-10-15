Trump confirma que la CIA realiza operaciones encubiertas dentro de Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó el miércoles que dio autorización a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, y destacó que sopesa la posibilidad de realizar operaciones terrestres en el país sudamericano.

La admisión de operaciones encubiertas por parte de la agencia de espionaje estadounidense se producen mientras el Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe desde principios de septiembre, las cuales han dejado como resultado cinco barcos destruidos y 27 personas muertas. Cuatro de esas embarcaciones partieron de Venezuela.

Al preguntarle por qué había autorizado a la CIA llevar a cabo operaciones dentro de Venezuela, el mandatario estadounidense respondió el miércoles que fue él quien tomó la decisión.

"Di la autorización por dos razones, realmente", respondió Trump durante un evento en el Despacho Oval. "Número uno, han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América".

"Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por mar", afirmó.

Trump agregó que su gobierno "está considerando (operaciones por) tierra" mientras evalúa la posibilidad de ataques adicionales en la región. Se negó a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump hizo el inusual reconocimiento poco después de que The New York Times publicó que la CIA había recibido autorización para llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.

Maduro responde

Sin abordar directamente los comentarios de Trump sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, Maduro arremetió el miércoles contra el historial de la agencia de espionaje estadounidense en varios conflictos en distintas partes del planeta.

"No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a los (derrocamientos), a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar", señaló Maduro durante un evento televisado del llamado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, integrado por representantes de distintos sectores políticos, económicos, académicos y culturales del país.

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerdan tanto a los 30.000 desaparecidos", señaló, refiriéndose a la cifra estimada de desapariciones durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), de acuerdo con organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo. También hizo referencia al golpe de 1973 en Chile.

"América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", añadió Maduro.

El objetivo es "decirle no a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz", enfatizó.

Hablando en inglés, Maduro dijo: "No a la guerra, sí a la paz, no a la guerra. ¿Así es como se diría? ¿Quién habla inglés? No a la guerra, sí a la paz, al pueblo de los Estados Unidos, por favor. Por favor, por favor, por favor".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó el miércoles en un comunicado "las declaraciones belicistas y extravagantes del presidente de los Estados Unidos, en las que admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela".

"Esta afirmación sin precedentes, constituye una gravísima violación del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles", indicó el comunicado divulgado por el canciller venezolano Yván Gil en su canal en Telegram.

Oposición del Congreso

La Casa Blanca declaró hace unas semanas a los cárteles del narcotráfico como combatientes ilegales y anunció que Estados Unidos se encuentra actualmente en un "conflicto armado" con ellos, justificando la acción militar como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

La medida ha desatado la molestia de integrantes de ambos partidos en el Congreso, quienes aseguran que Trump prácticamente estaba cometiendo un acto de guerra sin la autorización del Capitolio.

La senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo el miércoles que si bien apoya la lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha ido demasiado lejos.

"La autorización del gobierno de Trump para una acción encubierta de la CIA, llevando a cabo ataques letales contra embarcaciones y dejando entrever la posibilidad de operaciones terrestres en Venezuela, pone a Estados Unidos un paso más cerca de un conflicto abierto sin transparencia, supervisión o aparentes salvaguardias", subrayó Shaheen. "El pueblo estadounidense merece saber si el gobierno está llevando a Estados Unidos hacia otro conflicto, poniendo en riesgo a los miembros de las fuerzas armadas o buscando una operación de cambio de régimen".

La Casa Blanca aún no ha proporcionado evidencia contundente a los legisladores que demuestre que las embarcaciones que fueron atacadas en realidad transportaban narcóticos, de acuerdo con dos funcionarios federales al tanto del asunto.

Los funcionarios, que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el gobierno únicamente ha señalado los videos no confidenciales que Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth han publicado en redes sociales, y aún no presenta "pruebas contundentes" de que las embarcaciones transportaban drogas.

Los legisladores han expresado su frustración ante el hecho de que el gobierno ofrezca pocos detalles de cómo tomó la decisión de que Estados Unidos está en conflicto armado con los cárteles o qué organizaciones criminales afirma que son "combatientes ilegales".

Incluso mientras el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra algunas embarcaciones, la Guardia Costera de Estados Unidos ha continuado con su práctica habitual de detener barcos y confiscar drogas.

Trump explicó el miércoles sus acciones, asegurando que el enfoque tradicional no ha funcionado.

"Porque hemos estado haciendo eso durante 30 años, y ha sido totalmente ineficaz. Tienen barcos más rápidos", comentó. "Son lanchas rápidas de clase mundial, pero no son más rápidas que los misiles".