Delta Force detiene a Nicolás Maduro en Caracas

Durante las primeras horas del 3 de enero se reportaron explosiones en diversos puntos de Caracas, Venezuela. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

¿Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro?

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que dio la orden de atacar distintos puntos de Venezuela y anunció su captura. De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite denominada Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Detalles sobre la operación de Delta Force

La Delta Force o Fuerza Delta, denominada oficialmente 1.er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta (1.er SFOD-D), es actualmente una de las principales unidades de operaciones especiales de Estados Unidos, enfocada de manera prioritaria en misiones de combate al terrorismo. Su origen estuvo ligado a la necesidad de Washington de contar con un cuerpo altamente especializado en operaciones antiterroristas, rescate de rehenes y acciones encubiertas en escenarios internacionales, especialmente volátiles.

Esta unidad de élite opera bajo un grado de confidencialidad sumamente alto, por lo que existe muy poca información disponible sobre su organización interna, número de integrantes o misiones en curso. Sus elementos son reclutados entre militares con una sólida trayectoria en fuerzas especiales y se someten a un adiestramiento riguroso que enfatiza la versatilidad, la independencia en el campo operativo y la reacción inmediata en escenarios de alto riesgo.

Reacciones tras la detención de Maduro

La captura de Nicolás Maduro ha generado diversas reacciones tanto en Venezuela como en la comunidad internacional. Se espera que las autoridades venezolanas respondan a esta acción, mientras que líderes mundiales observan con atención el desarrollo de los acontecimientos.