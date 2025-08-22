California votará sobre nuevo mapa electoral

SACRAMENTO, California

Los votantes de California decidirán en noviembre si aprueban un mapa electoral redistribuido para ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el próximo año, luego de que los republicanos de Texas avanzaran con su propio mapa rediseñado para aumentar su mayoría en la cámara baja por el mismo número de escaños, impulsados por el presidente Donald Trump.

Los legisladores de California sufragaron en gran medida de acuerdo con la línea del partido el jueves con el fin de aprobar un proyecto de ley que convoca a unos comicios especiales. El gobernador demócrata Gavin Newsom, quien ha encabezado la campaña a favor del mapa, lo promulgó rápidamente, el paso más reciente en una batalla de redistribución de distritos electorales.

"Esto no es algo que hace seis semanas hubiera imaginado que estaría haciendo", declaró Newsom en una conferencia de prensa, comprometiéndose a realizar una campaña en pro de la medida en la que se procurará contactar a demócratas, republicanos y votantes independientes. "Esta es una reacción a un ataque en Texas a nuestra democracia".

Los republicanos, que han interpuesto una demanda y han solicitado una investigación federal sobre el plan, prometieron que también lucharán contra la medida en las urnas.

El asambleísta James Gallagher, líder de la minoría republicana, dijo que Trump estaba "equivocado" al presionar para que haya nuevos escaños republicanos en otros lugares, pero alegó que el presidente sólo estaba respondiendo a la manipulación de distritos por parte de los demócratas en otros estados. Sin embargo, advirtió que el enfoque de Newsom —que el gobernador ha dicho consiste en "combatir el fuego con fuego"— era peligroso.

"Avanzas combatiendo el fuego con fuego, y ¿qué sucede?", preguntó Gallagher. "Lo quemas todo".

En Texas, el Senado estatal controlado por los republicanos votará sobre un mapa el jueves por la noche. Después de eso, la firma del gobernador republicano Greg Abbott será todo lo que se requiera para hacer oficial el mapa. Forma parte de los intentos de Trump para evitar una pérdida esperada de la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes federal en las elecciones de mitad de período de 2026.

Una batalla por el control de la Cámara de Representantes federal librada a través de la redistribución de distritos

A nivel nacional, la composición partidista de los distritos existentes coloca a los demócratas a tres escaños de tener la mayoría. El partido del presidente en funciones suele perder escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de período.

Trump ha instado a otros estados controlados por republicanos —incluidos Indiana y Missouri— a revisar también sus mapas para agregar más escaños que el Partido Republicano pueda ganar. Los republicanos de Ohio también habían programado revisar sus mapas con el fin de hacerlos más partidistas.

En general, la redistribución de distritos ocurre una vez por década, inmediatamente después de un censo. Si bien algunos estados tienen sus propias restricciones, no hay un impedimento nacional a que un estado intente rediseñar sus distritos a mitad de la década.

La Corte Suprema federal también ha dicho que la Constitución no prohíbe la manipulación partidista de distritos, sino sólo el uso de la raza para rediseñar las líneas de los mismos. Los republicanos de Texas respaldaron eso cuando su Cámara de Representantes aprobó su revisión el miércoles.

"El objetivo subyacente de este plan es sencillo: mejorar el rendimiento político republicano", declaró el representante estatal Todd Hunter, el republicano que redactó el proyecto de ley que revisa los mapas de Texas.

El jueves, los demócratas de California se refirieron a los comentarios de Hunter y dijeron que tenían que tomar medidas extremas para contrarrestar la maniobra republicana. "¿Qué hacemos, sólo sentarnos y no hacer nada? ¿O nos defendemos?", manifestó la senadora estatal demócrata Lena Gonzalez. "Así es como nos defendemos y protegemos nuestra democracia".

Los demócratas han intentado que haya una comisión nacional para la redistribución de distritos.

Los republicanos y algunos demócratas defendieron la medida incluida en las boletas de 2008 que estableció la comisión de redistribución de distritos apartidista de California, junto con una de 2010, que extendió su papel a la elaboración de mapas electorales.

Los demócratas han intentado que haya una comisión nacional que trace las líneas para todos los estados, pero no han podido aprobar un proyecto de ley para crear ese sistema.

La estratagema de Trump para la redistribución de distritos a la mitad de su mandato ha provocado un cambio en los demócratas.

Eso fue evidente en California, donde Newsom fue uno de los miembros de su partido que respaldó las medidas iniciales de la comisión de redistribución de distritos, y donde el asambleísta Joshua Lowenthal —cuyo padre, el representante Alan Lowenthal, fue otro defensor demócrata de una comisión no partidista— presidió la aprobación del paquete de redistribución de distritos en la Asamblea estatal.

Newsom declaró el jueves que su estado todavía estaba estableciendo un modelo.

"Seremos el primer estado en la historia de Estados Unidos, de la manera más democrática, en darle a la gente de nuestro estado la capacidad de determinar sus propios mapas", expresó Newsom antes de promulgar la ley.

El expresidente Barack Obama, quien también ha respaldado un enfoque no partidista a nivel nacional, ha apoyado el intento de Newsom de retrazar el mapa de California, diciendo que es un paso necesario para contrarrestar la maniobra del Partido Republicano en Texas.

"Creo que ese enfoque es inteligente y mesurado", señaló Obama el martes durante un evento de recaudación de fondos para el principal brazo de redistribución de distritos del Partido Demócrata, e hizo notar que los votantes de California tendrán la última palabra sobre el mapa.



