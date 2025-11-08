Senadores de EEUU trabajan el fin de semana para tratar de resolver cierre de gobierno

Los senadores están trabajando durante el fin de semana por primera vez desde que comenzó el cierre del gobierno hace más de un mes, con la esperanza de encontrar una resolución bipartidista que hasta ahora les ha sido esquiva, mientras los trabajadores gubernamentales siguen sin cobrar, las aerolíneas se han visto obligadas a cancelar vuelos y las prestaciones del programa SNAP se han retrasado para millones de estadounidenses.

Antes del inicio de la sesión del fin de semana el sábado, no estaba claro si republicanos y demócratas podrían avanzar hacia la reapertura del gobierno y el final de un estancamiento partidista que dura ya 39 días.

El presidente Donald Trump dejó claro que es poco probable que llegue a un arreglo pronto con los demócratas que exigen una ampliación de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, publicando en redes sociales que es "el peor sistema de salud en cualquier parte del mundo". Sugirió que el Congreso envíe dinero directamente a las personas para que compren seguros.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró que la propuesta de Trump no formaría parte de una solución para terminar con el cierre, pero agregó que "es una discusión que el presidente y todos nosotros queremos tener". Agregó que planea mantener al Senado en sesión hasta que el cierre haya terminado y que "idealmente, sería genial configurarlo para que pudiéramos votar hoy".

¿Qué propuestas están en la mesa?

Los líderes republicanos del Senado han mostrado su disposición a una nueva propuesta de un pequeño grupo de demócratas moderados para reabrir el gobierno a cambio de una votación sobre los subsidios de "Obamacare" más adelante.

La senadora de Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen, que lidera las conversaciones entre los moderados, declaró el viernes por la noche que los demócratas "necesitan otro camino a seguir" después de que los republicanos rechazaran la oferta del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, para reabrir el gobierno y extender los subsidios por un año. "Estamos trabajando en ello", afirmó.

Shaheen y otros, negociando entre ellos y con algunos republicanos de base, han estado discutiendo proyectos de ley que financiarían parte del gobierno —ayuda alimentaria, programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras cosas— y extenderían el financiamiento para todo lo demás hasta diciembre o enero. El acuerdo solo vendría con la promesa de una futura votación sobre la atención médica, en lugar de una garantía de que los subsidios se extiendan.

No estaba claro si suficientes demócratas apoyarían tal plan. Incluso con un acuerdo, Trump parece poco dispuesto a apoyar una extensión de los beneficios de salud. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también dijo esta semana que no se comprometería a una votación sobre salud.

Los líderes republicanos solo necesitan cinco votos más para financiar al gobierno, y el grupo que participa en las conversaciones ha oscilado entre 10 y 12 senadores demócratas.

¿Cuál es la postura de los republicanos?

Algunos republicanos han mostrado su disposición a extender los créditos fiscales de la época del COVID-19, ya que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero quieren establecer nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios. Se alinearon el sábado para tomar la palabra en el Senado y argumentar que los subsidios para los planes deberían ser canalizados a través de individuos.

"Vamos a reemplazar este sistema roto con algo que sea realmente mejor para el consumidor", indicó el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur.

Trump quiere que los republicanos terminen rápidamente con el cierre y eliminen el obstruccionismo legislativo, que exige que la mayoría de las leyes reciban al menos 60 votos para salir adelante en el Senado, para que puedan esquivar por completo a los demócratas. El vicepresidente JD Vance, un exsenador de Ohio, respaldó la idea en una publicación en línea el sábado, diciendo que los republicanos que quieren mantener el "filibuster" están "equivocados".

Los republicanos han rechazado con rotundidad el pedido de Trump, y Thune ha considerado en su lugar un paquete bipartidista que refleje la propuesta que los demócratas moderados han estado esbozando. Pero no está claro qué prometería Thune, quien se ha negado a negociar, en materia de salud.

El paquete reemplazaría la legislación aprobada por la Cámara de Representantes que los demócratas han rechazado 14 veces desde que comenzó el impasse. El proyecto actual solo extendería la financiación gubernamental hasta el 21 de noviembre, aunque los senadores indicaron que su versión probablemente se extendería hasta enero.

¿Qué decisiones deben tomar los demócratas?

Si Thune decide avanzar, en los próximos días podría celebrarse una votación de prueba sobre la nueva legislación.

Los demócratas tendrían que tomar entonces una decisión crucial: ¿Siguen luchando por un acuerdo significativo para extender las ayudas que expiran en enero, prolongando el impacto del cierre, o votan para reabrir el gobierno y esperan lo mejor mientras los republicanos prometen una eventual votación sobre el cuidado de la salud, pero sin un resultado garantizado?

Schumer el sábado persistió en argumentar que los republicanos deberían aceptar una extensión de un año de los subsidios antes de negociar el futuro de los créditos fiscales.

"No hacer nada es negligente porque la gente se arruinará, perderá el seguro, se enfermará más", expresó Schumer en un discurso en el pleno. "Eso es lo que sucederá si este Congreso no actúa".

Anteriormente, el senador de Vermont Bernie Sanders, un independiente que forma parte del grupo parlamentario demócrata, apuntó que necesitan mantenerse firmes después de las abrumadoras victorias demócratas en la jornada electoral de esta semana.