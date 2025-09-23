Líder de Iglesia Mexicana Naasón Joaquín García se declara inocente de trata sexual en EEUU

El líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró inocente el martes de cargos de tráfico sexual durante su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York, donde se le acusa junto con su madre de 79 años de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras.

Hace dos semanas, un acta acusatoria revelada en Manhattan acusa a Joaquín García, de Los Ángeles, de usar su posición como líder de La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas y mujeres. La acusación señala que su padre y abuelo, ambos fallecidos, hicieron lo mismo antes que él.

En una audiencia ante la jueza Loretta A. Preska, Joaquín García escuchó a un traductor de español a través de auriculares y a veces habló en inglés.

Después de que Joaquín García se declaró inocente, la fiscal federal adjunta Elizabeth Espinosa dijo que había una enorme cantidad de pruebas electrónicas en el caso, incluidas pruebas de un proceso judicial estatal de California en 2019 que resultó en una sentencia de prisión de más de 16 años, que Joaquín García está cumpliendo actualmente.

La fiscal agregó que hace dos semanas se incautaron más de dos docenas de dispositivos electrónicos adicionales durante redadas en tres ubicaciones en el Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles.

Los fiscales dijeron que se han incautado fotos y videos de abuso sexual infantil.

Según documentos judiciales, la Iglesia fue utilizada para el tráfico sexual de mujeres y niñas en Estados Unidos, México, Europa, Asia, África y otros lugares. La Iglesia afirma tener presencia en más de 50 países y millones de miembros en todo el mundo, aunque no hay estadísticas de membresía confiables disponibles.

En Estados Unidos, la Iglesia tiene ubicaciones en California, Nueva York, Nevada, Texas, Georgia, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Washington D.C., entre otros lugares, dijeron los fiscales.

Como líder de la Iglesia, Joaquín García era considerado el "apóstol", y se enseñaba a los miembros de la Iglesia que Dios castigaría y condenaría eternamente a cualquiera que dude del apóstol, no siga sus enseñanzas o desafíe al apóstol, dijeron los fiscales en un documento judicial que argumentó con éxito que no se le concediera fianza a la madre de Joaquín García.

Los fiscales dicen que han incautado cientos de imágenes de pornografía infantil que fueron creadas bajo la dirección de Joaquín García y enviadas a él por teléfono celular.

También dijeron que Joaquín García se enriqueció a sí mismo y a otros al obligar a los seguidores de la Iglesia a trabajar en construcción o como niñeras, asistentes, contadores, limpiadores y otros trabajos durante largas horas sin paga.

Un abogado de Joaquín García no respondió por el momento a una solicitud de comentarios el martes.

Hace dos semanas, el abogado Alan Jackson, que representa a Joaquín García, calificó la acusación como el resultado de "una campaña imprudente de extralimitación gubernamental".

Negó los cargos, calificándolos de "una repetición de viejas afirmaciones recicladas que se han hecho antes, se han examinado antes y finalmente se han desacreditado y refutado antes".

Nicholas Biase, portavoz de los fiscales, dijo que la investigación continúa e instó a cualquier persona que haya sido víctima en el caso a llamar a la fiscalía o enviarles un correo electrónico a USANYS.LLDM@usdoj.gov.

La próxima audiencia de Joaquín García fue programada para el 15 de diciembre.

___