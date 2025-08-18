Mueren 3 personas en tiroteo en club de NY

NUEVA YORK, NY

Un tiroteo registrado a primeras horas del domingo en un club del distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York dejó tres muertos y nueve heridos en un año de mínimos históricos para la violencia armada en la ciudad.

Los investigadores creen que hasta cuatro personas abrieron fuego con múltiples armas en Taste of the City Lounge, en el barrio de Crown Heights, después que estalló "una disputa" poco antes de las 3:30 de la mañana. El tiroteo parecía estar relacionado con pandillas, informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

"Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York", señaló Tisch en conferencia de prensa, calificando más tarde los asesinatos como "un acto de violencia trágico y sin sentido".

El crimen es el segundo tiroteo masivo en semanas en la ciudad de Nueva York durante un año que, por lo demás, ha visto una disminución de la violencia armada. El 29 de julio, un hombre recorrió una torre de oficinas en Manhattan con un fusil, hiriendo a una persona y matando a otras cuatro. Un policía de fue uno de los fallecidos.

El alcalde Eric Adams dijo que ambos tiroteos recientes sólo refuerzan "por qué hacemos este trabajo de sacar las armas de nuestras calles".

"Este es el segundo en semanas, y no queremos que esto se convierta en un curso normal de violencia en nuestra ciudad", destacó.

Los heridos del tiroteo del domingo estaban siendo atendidos en hospitales por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, señaló Tisch. Las edades de las víctimas oscilan entre los 19 y los 61 años. Un adolescente de 19 años murió en el lugar y otros dos hombres, de 35 y 27 años, murieron después de ser trasladados a un hospital.

Los investigadores encontraron al menos 42 casquillos de armas de calibres 9 mm y .45 y un arma de fuego en una calle cercana. Adams indicó que se habían movilizado equipos de gestión de crisis para proporcionar servicios y facilitar esfuerzos de mediación con los amigos y familiares de las víctimas a fin de tratar de impedir cualquier represalia. Pidió que quienes tengan información sobre el tiroteo ayuden a los investigadores llamando a la línea de alto al crimen del NYPD, 800-577-TIPS.

"Si estabas dentro del club, si escuchaste a individuos hablando sobre este tiroteo, si viste a alguien huyendo del lugar, cada pieza de información nos permitirá armar el rompecabezas", dijo Adams.

Tisch detalló que el tiroteo se registró cuando la ciudad ha reportado el número más bajo de incidentes y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses de 2025.

"Algo como esto es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía y es una cosa terrible que sucedió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo que ocurrió", expresó.



