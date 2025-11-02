Mujer en Mississippi mata a un mono que se escapó por temor a que agrediera a sus hijos

Uno de los monos que escaparon la semana pasada después de que un camión se volcara en una carretera de Mississippi fue abatido a tiros el domingo por la propietaria de una casa, quien dijo que temía que agrediera a sus hijos.

Jessica Bond Ferguson indicó que su hijo de 16 años le dijo en la madrugada que creía haber visto a un mono corriendo en el jardín afuera de su vivienda, cerca de Heidelberg, Mississippi. Ella se levantó de la cama, agarró su arma de fuego y su teléfono celular, y salió afuera, donde vio al mono a unos 18 metros (60 pies) de distancia.

Bond Ferguson indicó que a ella y a otros residentes se les había advertido que los monos que se fugaron eran portadores de enfermedades, por lo que disparó su arma. "Hice lo que cualquier otra madre haría para proteger a sus hijos", le dijo Bond Ferguson —quien tiene cinco hijos de entre 4 y 16 años— a The Associated Press. "Le disparé y simplemente se quedó parado allí, y disparé de nuevo, y él retrocedió y fue entonces cuando cayó".

¿Qué ocurrió?

La Oficina Policial del condado Jasper confirmó en redes sociales que la dueña de una casa había encontrado uno de los monos en su propiedad el domingo por la mañana, pero señaló que no tenía más detalles. El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi se hizo cargo del mono, según informó la oficina policial.

Los monos Rhesus habían estado alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, que suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad. En un comunicado, la Universidad de Tulane indicó que los monos no le pertenecen y que no era la que los estaba transportando.

Un camión en el que iban los monos se volcó el martes en la carretera interestatal 59, al norte de Heidelberg. Las autoridades han dicho que la mayoría de los 21 primates murieron. El departamento policial indicó que expertos en animales de Tulane examinaron el remolque y determinaron que tres monos habían escapado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Patrulla de Caminos de Mississippi ha dicho que investiga la causa del accidente, que ocurrió a unos 160 kilómetros (100 millas) de la capital del estado, Jackson. Los monos Rhesus suelen pesar unos 7,2 kilogramos (16 libras), y son de los animales médicamente más estudiados en el planeta. Un video grabado después del accidente mostró a los monos arrastrándose por la hierba crecida junto a la carretera, donde había cajas de madera desperdigadas y rotas que llevaban la etiqueta "animales vivos".

El jefe policial del condado Jasper, Randy Johnson, había dicho que autoridades de Tulane informaron que los monos no eran infecciosos, a pesar de los informes iniciales de los ocupantes del camión que advertían que sí eran peligrosos y portaban diversas enfermedades. No obstante, Johnson reconoció que era necesario "neutralizarlos" debido a su naturaleza agresiva.

Recientemente los monos habían sido sujetos de exámenes médicos, y los resultados confirmaron que estaban libres de patógenos, indicó Tulane en un comunicado el miércoles.

Hace unos 10 años, tres macacos Rhesus en la colonia de cría de lo que entonces se conocía como el Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane fueron sacrificados después de una "violación de la bioseguridad", escribieron inspectores federales en un informe de 2015. Dicha violación involucró al menos a un miembro del personal que no cumplió con los procedimientos de bioseguridad y control de infecciones, señaló.

La instalación realizó cambios en sus procedimientos y volvió a capacitar al personal después de que eso sucediera, según el informe del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos.

Los macacos Rhesus "son conocidos por ser agresivos", indicó el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi. Dijo que los trabajadores de conservación de la agencia estaban trabajando con agentes policiales en la búsqueda de los animales.

Hace aproximadamente un año, 43 macacos Rhesus escaparon de un complejo en Carolina del Sur que los cría para investigaciones médicas porque un empleado no cerró bien un corral. Empleados de la instalación Alpha Genesis en la localidad de Yemassee, en ese estado, habían instalado trampas para capturarlos.