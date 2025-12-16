Trump viaja a Dover para recibir restos de militares caídos

WASHINGTON

El presidente Donald Trump viajará el miércoles a la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware para recibir los restos de los dos militares que murieron en un ataque en Siria.

Los dos militares fallecidos en el ataque el sábado eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa. Eran el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, de 25 años, de Des Moines, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 y de Marshalltown, según el Ejército. Ambos eran miembros del 1er Escuadrón, 113º Regimiento de Caballería. Un civil estadounidense que trabajaba como intérprete también murió.

Detalles sobre el ataque en Siria y sus consecuencias

El ritual en la Base de la Fuerza Aérea de Dover honra a los militares caídos en acción y es uno de los deberes más solemnes que realiza el comandante en jefe. Durante el proceso, los ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense son llevados desde la aeronave militar que los transportó a Dover hasta un vehículo que los llevará a la instalación mortuoria en la base. Allí, los miembros del servicio caídos son preparados para su lugar de descanso final.

Trump, un republicano, declaró durante su primer mandato que recibir los restos de militares caídos es "lo más difícil que tengo que hacer" como presidente.

Reacciones de la Guardia Nacional de Iowa ante la pérdida

La Guardia Nacional de Iowa recuerda a los dos hombres como héroes. El padrastro de Howard, Jeffrey Bunn, dijo que Howard "amaba lo que estaba haciendo y sería el primero en entrar y el último en salir", señalando que quería ser soldado desde que era niño. En una publicación en la página de Facebook del Departamento de Policía de la Nación Meskwaki, Bunn, quien es jefe del departamento de Tama, Iowa, describió a Howard como un esposo amoroso y un "hombre de fe increíble" y dijo que el hermano de Howard, un sargento de personal en la Guardia Nacional de Iowa, escoltaría a "Nate" de regreso a Iowa.

Torres-Tovar fue recordado como una persona "muy positiva" que amaba a su familia y siempre ponía a los demás primero, según compañeros que fueron desplegados con Torres-Tovar y emitieron un comunicado a la estación de televisión local WOI. "Eran profesionales dedicados y miembros apreciados de nuestra familia de la Guardia que representaban lo mejor de Iowa", indicó el general de división Stephen Osborn de la Guardia Nacional de Iowa.

Acciones de Trump tras la muerte de los militares

Trump apoyó al líder sirio al-Sharaa. El sábado, Trump dijo a los periodistas que estaba de luto por las muertes y prometió represalias. Trump expresó el lunes que seguía confiando en el liderazgo del presidente interino sirio Ahmed al-Sharaa, el antiguo líder de un grupo insurgente islámico que lideró el derrocamiento del ex presidente Bashar Assad, cuya familia había mantenido un control férreo sobre el gobierno sirio durante décadas.

Trump recibió a al-Sharaa a Washington el mes pasado para una visita histórica y dio la bienvenida formal a Siria como miembro de la coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra el grupo Estado Islámico. Cientos de tropas estadounidenses están desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el EI. "Esto no tuvo nada que ver con él", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el lunes. "Esto tuvo que ver con EI".

Otros tres miembros de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos en el ataque. Hasta el lunes, dos estaban en condición estable y el otro en buena condición. El Pentágono no los ha identificado.

Trump viajó a Dover varias veces durante su primer mandato para honrar a los caídos, incluyendo a un SEAL de la Marina muerto durante una incursión en Yemen, a dos oficiales del Ejército cuyo helicóptero se estrelló en Afganistán, y a dos soldados del Ejército muertos en Afganistán cuando una persona vestida con un uniforme del ejército afgano abrió fuego.