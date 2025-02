Análisis detallado de la política arancelaria de Trump

Washington DC, Estados Unidos 01-Feb-2025 .-El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que no hay nada que México, Canadá y China puedan hacer para frenar la implementación de aranceles a partir de hoy, pues no es un arma de negociación sino que atiende un asunto económico.

"¿Hay algo que China, Canadá y México puedan hacer esta noche para evitar la implementación de aranceles mañana sábado?", preguntó una periodista estadounidense a Trump ayer por la tarde en un breve intercambio en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

"No. No. No en este momento. No... Es pura cuestión económica. Tenemos grandes déficits (comerciales), como usted sabe, con los tres", respondió Trump.

Durante su conversación con los periodistas, el Presidente repitió una vez más que los aranceles también están conectados con buscar una mejor cooperación con México para controlar flujos de migración irregular, así como luchar contra el fentanilo producido por los cárteles.

"Con México... tenemos un déficit de 250 mil millones de dólares", aseguró Trump. Sin embargo, de acuerdo a cifras oficiales de EU, en 2024, el déficit estadounidense con el País fue de 157 mil 204.9 millones de dólares.

"Mucha gente entra por la frontera, y ahora hemos detenido en gran medida eso, pero lo hemos detenido nosotros mismos, y creo que hemos hecho un trabajo fantástico. Las cifras han bajado casi a cero", destacó sobre el tema de migración.

"Pero hemos sufrido bajo la Administración pasada (de Joe Biden) durante años y años, hemos sufrido con millones de criminales que entran a nuestro país, criminales, gente de las cárceles de todo el mundo. Vienen a través de México y también de Canadá", añadió.

Según lo que ha advertido Trump, los aranceles serán de 25 por ciento contra los productos que llegan de México y Canadá, y de 10 por ciento a los de China.

"Una gran cantidad de fentanilo llega a través de Canadá. Y China fabrica el fentanilo. China fabrica el fentanilo, se lo da a México, lo envía a través de Canadá, lo envía a través de diferentes lugares, principalmente México", continuó el Presidente.

En 2024, 74 mil personas fallecieron en EU por sobredosis de opioides, entre ellos el fentanilo, según reportes oficiales.

De acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos, una mayoría de estadounidenses se opone a nuevos aranceles o impuestos en bienes importados de México, en tanto otra encuesta de la Universidad Quinnipiac halló que el número de estadounidenses que cree que los aranceles dañarán a la economía de EU es ligeramente mayor que el porcentaje que cree que la ayudará.

Confían en economía ante aranceles de EU

Ayer, Sheinbaum durante su gira por tres de los 10 municipios del oriente del Estado de México aludió al tema arancelario y aseguró que México va a resistir tanto porque tiene una economía fuerte, como porque la Presidenta cuenta con el respaldo del pueblo.

"Nosotros estamos fuertes, ¿por qué?, porque estamos cerca del pueblo de México, esa es la fortaleza de la Cuarta Transformación. Y nunca nos vamos a divorciar, jamás. Somos el Gobierno del pueblo de México; el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

"La otra cosa que me tiene muy tranquila es que la economía de México es muy fuerte, muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque cambió el modelo de desarrollo de nuestro País, lo cambió un hombre extraordinario que ganó la Presidencia de la República en 2018, y que es el mejor Presidente que ha tenido nuestro País: Andrés Manuel López Obrador", indicó.

La Presidenta dijo que su estrategia ante Trump ha sido mantener la cabeza fría, pero ahora, que está a punto de materializarse la amenaza de la imposición arancelaria necesitará la sabiduría que Kalimán, el héroe de una historieta, le recomendaba a su mejor amigo Solín.

"Serenidad y paciencia mi querido Solín", citó.

Ven en el fentanilo pretexto de Trump

El fentanilo se convirtió en un pretexto del Presidente Donald Trump para aterrizar las sanciones económicas contra México y continuar con las preferencias ante el electorado, advirtieron expertos en seguridad.

Esto, dijeron, porque no existe una forma de medir la reducción de tráfico de esa droga ni un estudio que se renueve mes con mes y establezca la oferta de ese opioide.

"Para mí el tema tiene que ver con una mercadotecnia política, con ese desprecio que se tiene de ese grupo político gobernante en Estados Unidos por México, y obviamente ellos serán juez y parte, van a determinar si están de acuerdo o no con el trabajo que está haciendo México en particular con esa droga", alertó Alberto Capella, ex Secretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo.

"Es un tema, me parece, complicado, sobre todo porque el Presidente Trump ha utilizado el tema del fentanilo como un ariete en una estrategia de carácter comercial. Por eso que haya combinado esta amenaza, o ni siquiera amenaza, esta promesa de ajuste de las tarifas arancelarias a partir del 1 de febrero, pero con una decisión ya tomada, respecto de un tema de seguridad y eventualmente de salud", consideró por su parte Carlos Mendoza, consultor en seguridad.

"Si el día de mañana el Gobierno mexicano asegura una tonelada, dos toneladas o tres de fentanilo, de todos modos Donald Trump hará lo que hace contra México, lo hace para su electorado. Lo hace para mantenerse alto en las preferencias de voto en los Estados Unidos, frente a su electorado. Entonces no hay un volumen (de drogas) que ellos hayan determinado y tampoco hay algo que lo satisfaga", enfatizó David Saucedo, experto en temas de seguridad nacional.

"No hay forma tangible de poder comprobar o acreditar una petición tan subjetiva como el hecho de decir que frenan el tráfico de fentanilo cuando no hay en la mesa un planteamiento concreto de qué cantidad estamos hablando", insistió Alberto Capella, "Cómo saber qué impacto está teniendo (el fentanilo) de forma regional en el este, centro y oeste de Estados Unidos. Estados Unidos no puede comprobar o acreditar que más de 107 mil muertos que hay en los últimos años por el tema de sobredosis tengan que ver exactamente con el tema del fentanilo", acentuó Capella.

Carlos Mendoza sugirió mostrar cuáles son las rutas de tráfico estrictamente del fentanilo de México a EU y demostrar dónde se rompen las cadenas de comercialización de ese opiáceo.

Con información de Benito Jiménez y Rolando Herrera