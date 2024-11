De visita en Nuevo México: ´Ustedes me caen bien´, dice Trump a los latinos

ALBUQUERQUE, Nuevo México.- El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Nuevo México que busca ganar más apoyo con los votantes latinos.

"Estoy aquí por una simple razón: ustedes me caen muy bien, y es bueno para mis credenciales con la comunidad hispana o latina", dijo.

El magnate también improvisó una encuesta sobre si el público prefiere el término hispanos o latinos, y luego añadió: "Me encantan los hispanos. Me encantan. Me encantan los hispanos y son muy trabajadores. Y, vaya si son emprendedores, y son grandes personas y son cálidos".

El equipo de campaña de Trump es optimista en las cifras de votación anticipada y cree que puede ser competitivo contra la demócrata Kamala Harris en Nuevo México, especialmente si arrasa en los estados indecisos de Nevada y Arizona.

Esa esperanza surge a pesar de que el estado no ha sido ganado por un candidato presidencial republicano desde George W. Bush en 2004.

En Albuquerque, el ex Mandatario afirmó que podría ganar la entidad siempre y cuando las elecciones sean justas, tras repetir falsedades sobre fraudes en los comicios de 2020.

"Si pudiéramos bajar a Dios del cielo, él podría ser el contador de votos y podríamos ganar esto", afirmó.

La visita prevista a Nuevo México lleva a Trump y su postura sobre la migración a un estado que cuenta con la mayor concentración de votantes latinos de Estados Unidos, y donde las autoridades federales y locales se enfrentan a un aumento de decesos de migrantes a lo largo de la frontera con México.

Alrededor del 44 por ciento de la población con edad para votar en la entidad o se identifica como hispana. Muchos tienen vínculos directos con los primeros asentamientos mexicanos y españoles en la región, que cuenta con una menor proporción de residentes nacidos en el extranjero respecto al promedio nacional.