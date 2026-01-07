Marco Rubio se reunirá con funcionarios daneses sobre Groenlandia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que planea reunirse con funcionarios daneses la próxima semana después de que el gobierno del presidente Donald Trump reafirmara su intención de hacerse con el control de Groenlandia, la estratégica isla ártica que es un territorio autónomo de Dinamarca.

Trump ha argumentado que Estados Unidos necesita controlar la isla más grande del mundo para garantizar su seguridad ante la creciente amenaza de China y Rusia en el Ártico, y la Casa Blanca se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para adquirir el territorio.

Rubio dijo a un grupo selecto de legisladores que la intención de la administración era comprar Groenlandia, en lugar de usar la fuerza militar.

¿Qué declaraciones hizo Marco Rubio sobre Groenlandia?

Las declaraciones, reportadas por primera vez por el Wall Street Journal, se hicieron en una sesión informativa clasificada el lunes por la noche en el Capitolio, según una persona con conocimiento de sus comentarios que solicitó el anonimato por tratarse de una discusión privada.

El miércoles, Rubio dijo a los periodistas que Trump ha hablado sobre la adquisición de Groenlandia desde su primer mandato. "Esa siempre ha sido la intención del presidente desde el principio", dijo Rubio. "No es el primer presidente de Estados Unidos que ha examinado o considerado cómo podríamos adquirir Groenlandia".

Acciones de la Casa Blanca respecto a Groenlandia

Rubio acudió al Capitolio para una sesión informativa con todo el Senado y la Cámara de Representantes, donde las preguntas de los legisladores se centraron no solo en la operación del gobierno para capturar al exlíder venezolano Nicolás Maduro, sino también en los recientes comentarios de Trump sobre Groenlandia.

Las tensiones con los miembros de la OTAN se intensificaron cuando la Casa Blanca manifestara el martes que "el ejército de Estados Unidos siempre es una opción". La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió a principios de esta semana que una acción en este sentido por parte de Estados Unidos equivaldría al fin de la alianza militar de la OTAN.

"Los países nórdicos no hacen declaraciones como esta a la ligera", dijo el miércoles a The Associated Press Maria Martisiute, analista de defensa del instituto Centro de Política Europea. "Pero es Trump, con su lenguaje grandilocuente que roza las amenazas directas y la intimidación, quien amenaza a otro aliado al decir ´controlaré o anexionaré el territorio´".

Reacciones de líderes europeos ante la situación de Groenlandia

Rubio no respondió directamente a una pregunta sobre si el gobierno de Trump está dispuesto a arriesgar la alianza de la OTAN al impulsar una opción militar respecto a Groenlandia.

"No estoy aquí para hablar de Dinamarca o de intervención militar, me reuniré con ellos la próxima semana, tendremos esas conversaciones con ellos entonces, pero no tengo nada más que agregar a eso", afirmó Rubio, y dijo a los periodistas que cada presidente mantiene la opción de abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos a través de medios militares.

Mandatarios de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido respaldaron a Frederiksen en una declaración el martes donde reafirmaron que el territorio, rico en minerales, "pertenece a su pueblo".

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, solicitaron reunirse con Rubio en un futuro próximo, según un comunicado publicado el martes en la web del gobierno de Groenlandia. Las solicitudes anteriores para un encuentro no tuvieron éxito, agregó la nota.