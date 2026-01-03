Marco Rubio advierte a Cuba tras captura de Nicolás Maduro

Marco Rubio advierte a Cuba tras captura de Nicolás MaduroDetalles sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
Luego de la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió a Cuba que "ponga sus barbas a remojar".
¿Qué declaró Marco Rubio sobre Cuba y Maduro?
En conferencia de prensa junto a Trump, para dar más detalles sobre la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, el funcionario afirmó que "Cuba es un desastre, gobernado por hombres seniles, incompetentes".
Previamente, cuestionado sobre Cuba, Trump dijo que a ese país "no le está yendo nada bien y es algo de lo que vamos a hablar porque es un país fallido".
Al señalar que la economía de la isla caribeña ha colapsado, Marco Rubio expresó: "sabemos de este tipo de fuerzas que abrigan a dictadores".
En ese sentido el funcionario estadounidense expresó: "le digo a Cuba que ponga sus barbas a remojar".
Trump defiende la Doctrina Monroe. En la conferencia, Trump defendió la Doctrina Monroe: "América para los americanos", expresó, y alegó aplicar la doctrina D (por Donald) Monroe. "Estamos asegurando el poderío de nuestra nación en la región. Ahora somos una fuerza mayor y más clara en la región".
Abundó que "nuestro interés es proteger el comercio, la seguridad nacional", y defendió los aranceles diciendo que "han hecho a nuestra patria más próspera".
Advirtió que su gobierno seguirá actuando para proteger la frontera, "aplastar a los cárteles", "defender a la Unión americana".