Maltratan, detienen y hieren a periodistas

LOS ÁNGELES, California.- Más de una veintena de periodistas han sido heridos o maltratados mientras cubrían las protestas contra las redadas de inmigración del gobierno de Estados Unidos en Los Ángeles, lo que ha llevado a grupos de libertad de prensa a cuestionar si la policía ha estado atacando deliberadamente a los reporteros que cubren la historia.

Los periodistas han sido alcanzados por balas de goma o gas pimienta, incluyendo una reportera de televisión australiana —que recibió el impacto de munición no letal mientras realizaba una transmisión en vivo— y un reportero del New York Post que quedó con un gran hematoma en la frente tras recibir un impacto directo. Un equipo de CNN fue brevemente detenido y luego liberado el lunes por la noche.

El grupo Reporteros Sin Fronteras informó que ha habido al menos 31 ataques a periodistas —27 por parte de las fuerzas de seguridad— desde que comenzaron las manifestaciones.

El Comité para la Protección de los Periodistas, la Coalición de la Primera Enmienda y la Fundación para la Libertad de Prensa fueron algunos de los grupos que expresaron su preocupación a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En una carta, dijeron que “los funcionarios federales parecen haber atacado deliberadamente a periodistas que no estaban haciendo más que su trabajo cubriendo las noticias”.

Noem no ha respondido, señaló el martes David Loy, director jurídico de la Coalición de la Primera Enmienda. Un portavoz de Noem no tuvo un comentario para The Associated Press por el momento.

Los expertos dicen que la aparente hostilidad hacia los periodistas, o un desprecio por su papel y seguridad, se hizo particularmente evidente durante las manifestaciones tras la muerte de George Floyd en 2020. Un indicio preocupante de un declive en la libertad de prensa en Estados Unidos es la rápida escalada de amenazas que enfrentan los periodistas en el país, señaló Bruce Shapiro, director ejecutivo del Centro Dart para el Periodismo y el Trauma en la Universidad de Columbia.

Si bien la mayoría de los periodistas que cubren guerras reciben entrenamiento y equipo de seguridad, es evidente que muchos —particularmente los periodistas independientes— no tienen una protección similar cuando se les asigna a eventos como las manifestaciones de Los Ángeles, indicó.

“No es como cubrir una zona de guerra”, dijo Shapiro. “Pero hay algunas habilidades y estrategias muy específicas que la gente necesita emplear. La Primera Enmienda (de la Constitución de Estados Unidos) es tan fuerte como la seguridad de los periodistas que cubren estos eventos”.

El domingo, la periodista australiana Lauren Tomasi fue alcanzada en la pierna por una bala de goma mientras informaba en vivo, con un micrófono en la mano, sobre las protestas desde el centro de Los Ángeles. Un video ampliamente difundido muestra a Tomasi gritando de dolor y agarrándose la parte inferior de la pierna mientras ella y su camarógrafo se alejan rápidamente de los policías. Más tarde, le dijo a 9News que estaba a salvo y sin daños.

El fotógrafo del New York Post Toby Canham estaba observando la autopista 101 cuando fue impactado. Pasó el lunes en el hospital con traumatismo cervical y dolor de cuello, y salió con una marca roja en la frente. Poco antes de que le dispararan, dijo que vio a alguien lanzando una botella de agua con líquido a las autoridades.

“Entiendo completamente estar en la posición donde podrías resultar herido”, dijo Canham. “Pero al mismo tiempo, no había justificación para siquiera apuntarme con el rifle y apretar el gatillo, así que estoy un poco molesto por eso, para ser franco”.

Ben Camacho, un reportero del sitio web de noticias local The Southlander, informó que le dispararon dos veces. “No estoy seguro de qué fue lo que me golpeó ambas veces, pero se sintió como un mazo y fue sin advertencia”, escribió en línea . “El codo está envuelto con gasa y la rodilla está débil”.

VISTOS COMO SUPÉRFLUOS

En muchos conflictos pasados, los periodistas tenían una medida de protección porque los bandos opuestos querían que registraran su versión de los hechos, dijo Shapiro. Ahora, muchos periodistas son vistos como supérfluos por personas que tienen otras formas de transmitir sus mensajes o como un objetivo por aquellos que quieren sembrar miedo, añadió.

Esto ilustra la importancia de una capacitación y protección adecuadas, comentó. Los reporteros en medio de la historia ahora deben planificar cuidadosamente, estar conscientes de las rutas de salida y zonas seguras, trabajar en conjunto con otros y en constante comunicación con sus redacciones.

“Necesitamos a todos, desde los grandes medios de comunicación hasta la televisión y los periodistas ciudadanos”, manifestó. “Los necesitamos en la calle, pero los necesitamos a salvo”.