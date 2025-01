Ratifican ley que prohíbe TikTok si no es vendida

Por: Agencia AP

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó por unanimidad el viernes una ley federal que prohíbe TikTok en el país a partir del domingo, a menos que la red social sea vendida por su empresa matriz, con sede en China, argumentando que el riesgo para la seguridad nacional que plantean sus lazos con China supera las preocupaciones sobre limitar la expresión de la aplicación o de sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Una venta no parece inminente y, aunque los expertos han dicho que la aplicación no desaparecerá de los celulares de los usuarios actuales una vez que la ley entre en vigor, los nuevos usuarios no podrán descargarla y las actualizaciones no estarán disponibles. Eso finalmente hará que la aplicación sea inviable, indicó el Departamento de Justicia en documentos judiciales.

La decisión se tomó en el contexto de una agitación política inusual por parte del presidente electo Donald Trump, quien prometió que podría negociar una solución, y del gobierno del presidente Joe Biden, que ha señalado que no aplicará la ley a partir del domingo, su último día completo en el cargo. La ley fue aprobada con un apoyo bipartidista abrumador.

"TikTok debería seguir estando disponible para los estadounidenses, pero simplemente bajo propiedad estadounidense u otra propiedad que aborde las preocupaciones de seguridad nacional identificadas por el Congreso al desarrollar esta ley", dijo en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señalando que las acciones para implementar la ley recaerán en el nuevo gobierno.

Trump, consciente de la popularidad de TikTok y de sus 14,7 millones de seguidores en la aplicación, se encuentra en el lado opuesto del argumento de destacados republicanos del Senado que culpan al propietario chino de TikTok por no haber encontrado un comprador hasta ahora. Trump dijo en una publicación en Truth Social poco antes que se emitiera la decisión que TikTok fue uno de los temas en su conversación del viernes con el presidente chino Xi Jinping.

El director general de TikTok, Shou Zi Chew, quien se espera que asista a la investidura de Trump, usó la aplicación para agradecer al presidente entrante por "su compromiso de trabajar con nosotros para mantener disponible TikTok".

No está claro qué opciones tiene Trump una vez que preste juramento como presidente el lunes. La ley permite una pausa de 90 días en las restricciones de la aplicación si ha habido avances hacia una venta antes que entre en vigor. La procuradora general Elizabeth Prelogar, quien defendió la ley ante la Corte Suprema durante el gobierno demócrata Biden, dijo a los jueces la semana pasada que no está claro si la posibilidad de una venta una vez que la ley entre en vigor dará un respiro de 90 días a TikTok.

La decisión explora la intersección de la Primera Enmienda y las preocupaciones de seguridad nacional en el ámbito de rápido cambio de las redes sociales, y los jueces reconocieron en su opinión que el nuevo terreno ha sido difícil de navegar dado que saben relativamente poco sobre él.

"El Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para abordar sus preocupaciones de seguridad nacional bien fundamentadas respecto a las prácticas de recolección de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero", detalló la corte en un dictamen sin firma, agregando que la ley "no viola los derechos de la Primera Enmienda de los peticionarios".

Los jueces Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch presentaron cortas opiniones por separado en que resaltan algunas reservas sobre la decisión de la corte, pero aceptando el resultado.

"Sin duda, el remedio que el Congreso y el presidente eligieron aquí es drástico", escribió Gorsuch. Sin embargo, se dijo convencido por el argumento de que China podría obtener acceso a "vastos tesoros de información personal sobre decenas de millones de estadounidenses".

Algunos grupos de derechos digitales criticaron la decisión de la corte poco después de que se emitiera.

"La decisión sin precedentes de hoy que respalda la prohibición de TikTok perjudica la libre expresión de cientos de millones de usuarios de TikTok en este país y en todo el mundo", lamentó Kate Ruane, directora del Centro para la Democracia y la Tecnología con sede en Washington, que ha apoyado el desafío de TikTok a la ley federal.

Los creadores de contenido que se oponen a la ley también están preocupados por el efecto en su negocio si TikTok cierra.

"Estoy muy, muy preocupada por lo que va a pasar en las próximas semanas", subrayó Desiree Hill, propietaria del taller mecánico Crown´s Corner en Conyers, Georgia. "Y muy asustada por la disminución que voy a tener en alcanzar clientes y preocupada por perder mi negocio en los próximos seis meses".

En los argumentos, los jueces fueron informados por un abogado de TikTok y ByteDance Ltd., la empresa tecnológica china que es su matriz, sobre lo difícil que será consumar un acuerdo, especialmente dado que la ley china restringe la venta del algoritmo propietario que ha hecho que la plataforma de redes sociales sea extremadamente exitosa.

La aplicación permite a los usuarios ver cientos de videos en aproximadamente media hora porque algunos sólo duran unos segundos, según una demanda presentada el año pasado por Kentucky que se quejó de que TikTok está diseñado para ser adictivo y perjudica la salud mental de los menores. Demandas similares fueron presentadas por autoridades de más de una docena de estados. TikTok ha afirmado que tales afirmaciones son inexactas.

La disputa sobre los vínculos de TikTok con China ha llegado a encarnar la competición geopolítica entre Washington y Beijing.

"ByteDance y sus amos comunistas chinos tuvieron nueve meses para vender TikTok antes de la fecha límite del domingo", escribió el senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, en X. "El mero hecho de que la China comunista se niegue a permitir su venta revela exactamente lo que es TikTok: una aplicación de espionaje comunista. La Corte Suprema rechazó correctamente las mentiras y la propaganda de TikTok que se hacían pasar por argumentos legales".

Estados Unidos ha señalado que le preocupa que TikTok recolecte vastas extensiones de datos de usuarios, incluida información delicada sobre hábitos de visualización, que podrían caer en manos del gobierno chino mediante coerción. Las autoridades también han advertido que el algoritmo que alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación es vulnerable a la manipulación por parte del gobierno chino, que puede usarlo para dar forma al contenido en la plataforma de manera que es difícil de detectar.

TikTok sostiene que Estados Unidos no ha presentado pruebas de que China haya intentado manipular el contenido en su plataforma en Estados Unidos o recopilar datos de usuarios estadounidenses a través de TikTok.

Biden firmó la legislación en abril. La ley fue la culminación de una saga de años en Washington sobre TikTok, que el gobierno ve como una amenaza a la seguridad nacional.