Liberan a Kilmar Ábrego de cárcel en Tennessee

NASHVILLE, Tennessee

Kilmar Ábrego García fue liberado de la cárcel en Tennessee el viernes para que pueda reunirse con su familia en Maryland a la espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

El caso del ciudadano salvadoreño se convirtió en un punto crítico en la agenda de inmigración del presidente Donald Trump después que fuera deportado por error en marzo. Ante una orden judicial, el gobierno de Trump lo regresó a Estados Unidos en junio, sólo para detenerlo por cargos penales.

Aunque Ábrego García fue considerado elegible para la liberación previa al juicio, había permanecido en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo nuevamente de inmediato si era liberado. Esos temores se mitigaron en parte por un fallo reciente en un caso separado, que requiere que los agentes de inmigración concedan tiempo a Ábrego García para presentar un desafío a cualquier orden de deportación.

El viernes, después de dos meses, Ábrego García salió de la cárcel del condado Putnam vistiendo una camisa blanca de manga corta con botones y pantalones negros, acompañado por su abogado defensor Rascoe Dean y otros dos hombres. No hablaron con los periodistas, sino que se subieron a una camioneta SUV blanca y se alejaron rápidamente.

La orden de liberación del tribunal requiere que Ábrego García viaje directamente a Maryland, donde estará en detención domiciliaria con su hermano— designado como su custodio externo. Se le requiere someterse a monitoreo electrónico y sólo puede salir de la casa para trabajar, acudir a servicios religiosos y otras actividades aprobadas.

Un abogado de Ábrego García en su caso de inmigración en Maryland, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo en un comunicado el viernes que su cliente se reunirá "con su amorosa familia" por primera vez desde que fue deportado erróneamente a una notoria prisión de El Salvador en marzo.

"Aunque su liberación trae algo de alivio, todos sabemos que está lejos de estar seguro", indicó Sandoval-Moshenberg. "La detención por parte de ICE o la deportación a un tercer país desconocido aún amenazan con destrozar a su familia. Se ha tomado una decisión de justicia, pero el gobierno debe dejar de perseguir medidas que una vez más separarán a esta familia".

A principios de esta semana, los abogados penales de Ábrego García presentaron una moción solicitando al juez que desestimara el caso penal, alegando que está siendo procesado para castigarlo por tratar de impedir su expulsión a El Salvador.

Ábrego García se ha declarado no culpable de los cargos de tráfico, que se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Caminos de Tennessee muestran un diálogo tranquilo con Ábrego García. Había nueve pasajeros en el automóvil, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, se permitió a Ábrego García continuar tras recibir sólo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta este abril, cuando el gobierno enfrentaba una creciente presión para devolver a Ábrego García a Estados Unidos.

Aunque Ábrego García no puede ser deportado a El Salvador sin violar la orden del juez, los funcionarios de Seguridad Nacional han dicho que planean deportarlo a un tercer país no especificado.



