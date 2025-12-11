Jueza federal ordena liberación de Kilmar Ábrego García en Maryland

GREENBELT, Maryland

Una jueza federal en Maryland ordenó el jueves la liberación de Kilmar Ábrego García mientras avanza su desafío legal contra su deportación.

La jueza Paula Xinis dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe liberar a Abrego García de la custodia de inmediato.

"Desde el regreso de Abrego García de la detención indebida en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, otra vez sin autoridad legal", escribió la jueza. "Por esta razón, el Tribunal CONCEDE la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE".

Detalles sobre la decisión de la jueza federal

Los portavoces del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional no han respondido a mensajes solicitando comentarios sobre la orden de la jueza. Se dejaron mensajes solicitando comentarios con el abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg.

Ábrego García, un ciudadano salvadoreño, tiene una esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero originalmente inmigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. Un juez de inmigración en 2019 dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba peligro de una pandilla que había atacado a su familia. Cuando fue deportado por error allí en marzo, su caso se convirtió en causa para aquellos que se oponen a la represión de inmigración del presidente Donald Trump.

Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos bajo una orden judicial. Dado que no puede ser deportado a El Salvador, ICE ha estado buscando deportarlo a una serie de países africanos. Su demanda en el tribunal federal afirma que la administración Trump está utilizando ilegalmente el proceso de deportación para castigar a Ábrego García por la vergüenza del gobierno al deportarlo por error.

Reacciones ante la liberación de Ábrego García

Mientras tanto, en una acción separada en el tribunal de inmigración, Ábrego García está solicitando reabrir su caso de inmigración para buscar asilo en Estados Unidos.

Además, Ábrego García enfrenta cargos criminales en el tribunal federal en Tennessee, donde se ha declarado inocente de tráfico de personas. Ha presentado una moción para desestimar los cargos, alegando que la acusación es vengativa.

Un juez ha ordenado que se celebre una audiencia probatoria sobre la moción después de encontrar previamente algunas pruebas de que la acusación contra Ábrego García "puede ser vengativa". El juez dijo que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump "generan preocupación".

El juez citó específicamente una declaración del subsecretario de justicia Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque ganó su caso de deportación indebida.