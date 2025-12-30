ICE no planea detener a Abrego García de nuevo mientras orden de juez que lo prohíbe siga vigente

Funcionarios de inmigración de Estados Unidos no planean detener nuevamente a Kilmar Ábrego García mientras se mantenga la orden de un juez que lo prohíbe, según un documento presentado el martes ante la corte.

¿Qué dijo el ICE sobre Kilmar Ábrego García?

El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un punto de controversia en el debate migratorio en Estados Unidos mientras lucha por permanecer en el país, después de que fue deportado indebidamente a su país de origen, donde fue encarcelado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejó claro que detendría a Ábrego García si se levantara la orden, escribió Liana J. Castano, directora asistente de operaciones de campo, en el documento.

Detalles sobre la deportación indebida de Kilmar Ábrego

Funcionarios del gobierno de Donald Trump han acusado a Ábrego García de ser miembro de la pandilla MS-13, pero él ha negado vehementemente las acusaciones y no tiene antecedentes penales. El gobierno federal lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio bajo una orden judicial, pero sólo después de emitir una orden de arresto por cargos de tráfico de personas en Tennessee.

Reacciones a las acusaciones de MS-13 contra Kilmar Ábrego

La jueza federal Paula Xinis cuestionó este mes si se podía confiar en que los funcionarios del gobierno cumplirían con las órdenes que les prohíben llevar a Ábrego García de nuevo a custodia de inmigración o deportarlo.