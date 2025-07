Rechaza Harris postularse para gobernadora de California

LOS ÁNGELES.- La exvicepresidenta Kamala Harris no se postulará para gobernadora de California el próximo año, dejando abierta la posibilidad de que pueda presentar una tercera candidatura para la Casa Blanca en 2028.

"En los últimos seis meses, he dedicado tiempo a reflexionar sobre este momento en la historia de nuestra nación y sobre cuál es la mejor manera de seguir luchando por el pueblo estadounidense y promover los valores e ideales que aprecio", dijo Harris en un comunicado emitido el miércoles por su oficina.

"He considerado seriamente pedirle al pueblo de California el privilegio de servir como su gobernadora. Amo este estado, su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en esta elección", expresó.

La decisión de Harris prolonga un juego de adivinanzas sobre su futuro político que comenzó después de que perdiera la elección presidencial del año pasado ante Donald Trump. La exvicepresidenta pasó meses considerando en privado si debía postularse para gobernadora, presentar otra candidatura para la Casa Blanca o alejarse por completo de la política electoral tras su dolorosa derrota ante Trump.

No ha descartado otra candidatura presidencial, tras los intentos fallidos en 2020 y 2024. No se sabe cuándo tomará esa decisión.

En su declaración, Harris nunca menciona a Trump directamente, pero dijo que "nuestra política, nuestro gobierno y nuestras instituciones le han fallado con demasiada frecuencia al pueblo estadounidense, lo que ha culminado en este momento de crisis".

"Por ahora, mi liderazgo —y mi servicio público— no será en un cargo electo. Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir a demócratas en todo el país que luchen sin miedo, y compartir más detalles en los próximos meses sobre mis propios planes", añadió Harris.

"En Estados Unidos de América, el poder debe residir en el pueblo. Y nosotros, el pueblo, debemos usar nuestro poder para luchar por la libertad, la oportunidad, la equidad y la dignidad de todos. Me mantendré en esa lucha", se lee en el comunicado.