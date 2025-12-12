Jueza federal prohíbe a autoridades migratorias de EEUU detener a Kilmar Ábrego García

BALTIMORE, Maryland, EE.UU. — Kilmar Ábrego García salió de una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el viernes, tras una cita programada, entre los vítores de una multitud reunida afuera. Una jueza federal había ordenado que las autoridades de inmigración no podían detenerlo.

Ábrego García compareció en una oficina del ICE, aproximadamente 14 horas después de ser liberado del centro de detención por orden judicial. Sus abogados habían solicitado a la jueza que impidiera que las autoridades lo detuvieran nuevamente, y salió del edificio rodeado de seguidores que vitoreaban tras la comparecencia, luego se fue sin ofrecer declaraciones.

¿Cómo ocurrió la liberación de Kilmar Ábrego García?

Las autoridades no pueden volver a detenerlo hasta que el tribunal celebre una audiencia sobre la moción de la orden de restricción temporal, dijo la jueza federal de Distrito Paula Xinis en Maryland. La jueza escribió que es probable que Ábrego García tenga éxito en cualquier otra solicitud de exención de la detención del ICE.

"Para que la población tenga alguna fe en la administración ordenada de justicia, el remedio cuidadosamente elaborado por la corte no puede ser revocado tan rápida y fácilmente sin mayor información y consideración", escribió.

Ábrego García se convirtió en un punto de conflicto de la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump este año cuando fue deportado erróneamente a una notoria prisión en El Salvador. Fue detenido por última vez en agosto durante una comparecencia similar.

El viernes, Ábrego García se detuvo en una conferencia de prensa fuera del edificio, escoltado por un grupo de seguidores que coreaban "¡Todos somos Kilmar!"

Ábrego García afirma que luchará "contra todas las injusticias"

"Me presento ante ustedes como un hombre libre y quiero que me recuerden de esta manera, con la cabeza en alto", dijo Ábrego García a través de un traductor. "Vengo aquí hoy con tanta esperanza y agradezco a Dios que ha estado conmigo desde el principio con mi familia".

Instó a la gente a seguir luchando.

"Hoy estoy aquí con la cabeza en alto y continuaré luchando y manteniéndome firme contra todas las injusticias que este gobierno ha cometido contra mí", dijo Ábrego García. "Independientemente de este gobierno, creo que este es un país de leyes y creo que esta injusticia llegará a su fin".

Después de hablar, Ábrego García pasó por la revisión de seguridad en la oficina del ICE, escoltado por seguidores.

Cuando el abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, anunció a la multitud reunida afuera que su cliente saldría de nuevo por las puertas de la oficina, enfatizó que la lucha legal no ha terminado.

Detalles sobre la deportación errónea a El Salvador

"La orden de ayer de la jueza Xinis y ahora la orden de restricción temporal de esta mañana representan una victoria de la ley sobre el poder", dijo Sandoval-Moshenberg.

La agencia lo liberó justo antes de las 5:00 de la tarde del jueves en respuesta a un fallo de Xinis, quien escribió que las autoridades federales lo detuvieron tras su regreso a los Estados Unidos sin ninguna base legal.

Deportado por error y devuelto

Ábrego García es un ciudadano salvadoreño con esposa e hijo estadounidenses que ha vivido en Maryland durante años. Emigró a Estados Unidos sin los permisos pertinentes cuando era un adolescente para reunirse con su hermano, que había obtenido la ciudadanía estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección contra la deportación a su país de origen, donde podría estar en peligro por los ataques de una banda a su familia.

Aunque se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del ICE, no se le otorgó la residencia. Durante este año, fue deportado por error y retenido en una prisión salvadoreña conocida por su brutalidad a pesar de no tener antecedentes penales.

Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno republicano de Trump lo regresó a Estados Unidos en junio, pero sólo después de emitir una orden de detención en su contra por presuntos cargos de tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado no culpable de esas acusaciones y ha solicitado a un juez federal que las desestime.

Reacciones tras la decisión de la jueza Paula Xinis

El acuerdo de 2019 determinó que tenía un "temor fundado" a correr peligro en El Salvador si era deportado a ese país. Por ello, el ICE ha estado tratando de deportarlo a varios países africanos. En una demanda, Ábrego García alegó que el gobierno está utilizando de forma ilegal el proceso de expulsión para castigarlo por la vergüenza pública causada por su caso.

En su orden de liberación de Ábrego García, Xinis escribió que las autoridades federales "no sólo obstaculinaron" al tribunal, "sino que (lo) engañaron activamente". Xinis también rechazó el argumento del gobierno de que carecía de jurisdicción para intervenir en una orden de expulsión definitiva para Ábrego García, ya que no encontró que se hubiera presentado una orden final.

El ICE liberó el jueves a Ábrego García del Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon, a unos 185 kilómetros (115 millas) al noreste de Pittsburgh, justo antes de la fecha límite que Xinis dio al gobierno para proporcionar una actualización sobre la liberación de Ábrego García.

Regresó a su hogar en Maryland unas horas después.

Control migratorio

Los controles son la forma en que el ICE realiza el seguimiento de algunas personas liberadas por el gobierno para buscar asilo u otros casos de inmigración mientras avanzan en un sistema judicial saturado. Estas citas solían ser rutinarias, pero desde que comenzó el segundo mandato de Trump, muchos migrantes han sido detenidos durante los controles.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó con dureza la orden de Xinis y prometió apelar, calificando el fallo como "activismo judicial descarado" por parte de una jueza nombrada durante el gobierno de Barack Obama.

"Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales", dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento.

Sandoval-Moshenberg, por su parte, señaló que la jueza dejó claro que el gobierno no puede detener a alguien de forma indefinida sin autoridad legal y que su cliente "ha soportado más de lo que cualquiera debería tener que soportar".

Ábrego García también ha solicitado asilo ante un tribunal de inmigración.

Cargos en Tennessee

Ábrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas cuando el gobierno de Estados Unidos lo regresó de El Salvador. La fiscalía alegó que aceptó dinero para transportar dentro de territorio estadounidense a personas que se encontraban en el país sin autorización legal.

Los cargos derivan de una parada de tráfico en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Caminos de Tennessee muestran una interacción tranquila con Ábrego García. En el vehículo había nueve personas y los policías discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, le permitieron continuar su viaje con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó en una audiencia anterior que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta después que la Corte Suprema de Estados Unidos señaló en abril que el gobierno de Trump debía trabajar para regresar a Ábrego García.