¿Cambio de juego de guerra?

NUEVA YORK, NY

El líder ruso Vladímir Putin acordó en su cumbre con el presidente Donald Trump que Estados Unidos y sus aliados europeos podrían ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra, dijo un funcionario estadounidense el domingo.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, quien participó en las conversaciones el viernes en una base militar en Alaska, dijo que "fue la primera vez que escuchamos a los rusos aceptar eso" y lo calificó como "un cambio de juego".

"Logramos ganar la siguiente concesión: que Estados Unidos podría ofrecer una protección similar al Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN", dijo Witkoff en "State of the Union" de CNN.

Witkoff ofreció pocos detalles sobre cómo funcionaría tal arreglo. Pero parecía ser un cambio importante para Putin y podría servir como una solución a su profunda objeción a la posible membresía de Ucrania en la OTAN, que Kiev ha buscado durante mucho tiempo.

Elaborando un plan para garantías de seguridad

El Artículo 5, el corazón de la alianza militar transatlántica de 32 miembros, establece que un ataque armado contra una nación miembro se considera un ataque contra todos.

Lo que necesitaba ser elaborado en las conversaciones de esta semana eran los contornos de cualquier garantía de seguridad, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también participó en la cumbre. Ucrania y los aliados europeos han presionado a Estados Unidos para que proporcione ese respaldo en cualquier acuerdo de paz para disuadir futuros ataques de Moscú.

"Cómo se construye, cómo lo llamamos, cómo se estructura, qué garantías se incorporan que sean ejecutables, de eso hablaremos en los próximos días con nuestros socios", dijo Rubio en "Meet the Press" de NBC.

Sin embargo, no estaba claro si Trump se había comprometido completamente a tal promesa. Rubio dijo que sería "una gran concesión".

Los comentarios arrojaron nueva luz sobre lo que se discutió en Alaska. Antes del domingo, los funcionarios estadounidenses habían ofrecido pocos detalles, incluso cuando tanto Trump como Putin dijeron que su reunión fue un éxito.

Witkoff también dijo que Rusia había acordado promulgar una ley que no "perseguiría a ningún otro país europeo ni violaría su soberanía".

"Los rusos acordaron consagrar legislativamente un lenguaje que les impediría —o que atestiguarían no intentar tomar más tierras de Ucrania después de un acuerdo de paz, donde atestiguarían no violar ninguna frontera europea", dijo en "Fox News Sunday".

Europa da la bienvenida a la apertura de EEUU a garantías de seguridad

Hablando en Bruselas junto a Zelenskyy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió las noticias desde la Casa Blanca mientras una coalición europea busca establecer una fuerza para vigilar cualquier futura paz en Ucrania.

"Damos la bienvenida a la disposición del presidente Trump para contribuir a garantías de seguridad similares al Artículo 5 para Ucrania y la ´coalición de los dispuestos´, incluida la Unión Europea, está lista para hacer su parte", declaró.

Zelenskyy agradeció a Estados Unidos por señalar que estaba dispuesto a apoyar tales garantías, pero dijo que mucho seguía sin estar claro.

"No hay detalles sobre cómo funcionará, y cuál será el papel de Estados Unidos, el papel de Europa y qué puede hacer la UE, y esta es nuestra tarea principal: necesitamos que la seguridad funcione en la práctica como el Artículo 5 de la OTAN", dijo.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que la sustancia de las garantías de seguridad para asegurar cualquier arreglo de paz será más importante que si se les da una etiqueta tipo Artículo 5.

En la reunión de la Casa Blanca, Macron dijo que los líderes europeos pedirán a Estados Unidos que respalde sus planes para reforzar las fuerzas armadas de Ucrania con más entrenamiento y equipo y desplegar una fuerza aliada lejos de las líneas del frente.

"Mostraremos esto a nuestros colegas estadounidenses, y les diremos, ´Bien, estamos listos para hacer esto y aquello, ¿qué están preparados para hacer ustedes?´", dijo Macron. "Esa es la garantía de seguridad".

Defendiendo el cambio de Trump

Witkoff y Rubio defendieron la decisión de Trump de abandonar la búsqueda de un cese del fuego, argumentando que el presidente republicano había pivotado hacia un acuerdo de paz completo porque se había avanzado mucho en la cumbre.

"Cubrimos casi todos los otros temas necesarios para un acuerdo de paz", dijo Witkoff, sin dar más detalles. "Comenzamos a ver cierta moderación en la forma en que están pensando en llegar a un acuerdo de paz final".

Apareciendo en varios programas de noticias de televisión el domingo, Rubio dijo que habría sido imposible alcanzar una tregua el viernes porque Ucrania no estaba allí.

"Ahora, en última instancia, si no hay un acuerdo de paz, si no hay un fin de esta guerra, el presidente ha sido claro, habrá consecuencias", declaró Rubio en "This Week" de ABC. "Pero estamos tratando de evitar eso".

INTERCAMBIO DE LAS TIERRAS

Entre los temas que se espera dominen la reunión del lunes: Qué concesiones podría aceptar Zelenskyy sobre el territorio.

En conversaciones con aliados europeos después de la cumbre, Trump dijo que Putin reiteró que quiere las regiones clave de Donetsk y Luhansk que conforman el Donbás, dijeron funcionarios europeos. No estaba claro entre los informados si Trump ve eso como aceptable.

"Hay una discusión importante que debe tenerse con respecto a Donetsk y lo que sucedería allí. Y esa discusión se detallará específicamente el lunes", dijo.

Zelenskyy ha rechazado las demandas de Putin de que Ucrania ceda la región del Donbás, que Rusia no ha logrado tomar completamente, como condición para la paz.

En Bruselas, el líder ucraniano dijo que cualquier conversación que involucre tierras debe basarse en las líneas del frente actuales, sugiriendo que no abandonará tierras que Rusia no ha tomado.

"La línea de contacto es la mejor línea para hablar, y los europeos apoyan esto", dijo. "La constitución de Ucrania hace imposible, imposible ceder territorio o intercambiar tierras".







