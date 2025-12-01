Hijo de "El Chapo" tendrá audiencia para cambio de declaración en caso de drogas en EEUU

CHICAGO — Un hijo del notorio narcotraficante mexicano "El Chapo" se disponía el lunes a cambiar su declaración de no culpabilidad en un caso de tráfico de drogas en Estados Unidos, meses después de que su hermano llegara a un acuerdo con la fiscalía.

Joaquín Guzmán López debía comparecer en la corte el lunes en Chicago para una audiencia de estado, pero un documento judicial indicó que la comparecencia ahora sería una audiencia para cambiar la declaración. El documento no especifica si se declararía culpable, y Jeffrey Lichtman, el abogado de Joaquín Guzmán López, no ha respondido a una solicitud de comentarios.

¿Qué implicaciones tiene el cambio de declaración de Joaquín Guzmán?

Conocidos localmente como los "Chapitos", Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio Guzmán López están acusados de dirigir una facción del cártel de Sinaloa. Las autoridades federales en 2023 describieron la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades "asombrosas" de fentanilo a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López y otro capo del cártel, Ismael "El Mayo" Zambada, fueron arrestados en julio de 2024 en Texas después de aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Ambos hombres se han declarado inocentes de varios cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego.

Detalles sobre el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán

Su dramática captura provocó un aumento de la violencia en el estado norteño de Sinaloa en México donde se enfrentaron dos facciones del cártel.

Ovidio Guzmán López fue el primer hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en llegar a un acuerdo de culpabilidad, en el cual admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, alimentando una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis anualmente.

Ovidio Guzmán López se declaró culpable de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego como líder del cártel. Los expertos legales calificaron el acuerdo de culpabilidad como un paso significativo para el gobierno Unidos en su investigación y enjuiciamiento de los líderes del cartel de Sinaloa.

Impacto del arresto de los hermanos Guzmán en Sinaloa

Joaquín "El Chapo" Guzmán está cumpliendo cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por su papel como líder del cártel de Sinaloa, habiendo contrabandeado montañas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante 25 años. Los hermanos supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre a la cabeza de la red criminal.