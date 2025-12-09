Abogado de "El Mayo" solicita posponer fecha de sentencia en NY

La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada solicitó este martes posponer la fecha de sentencia del exlíder del Cártel de Sinaloa, y aludió a que parte de la evidencia "se ubica en zonas de México con alto nivel de violencia e inestabilidad".

¿Por qué se solicita el aplazamiento de la sentencia?

En un documento dirigido al juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, el abogado Frank Pérez solicita posponer 90 días la fecha de audiencia de sentencia, programada actualmente para el 12 de enero de 2026, a las 10:00, hora local. Pérez alegó que necesita más tiempo para preparar el "memorándum de sentencia" a nombre de Zambada. Explicó que "una parte sustancial" de la "evidencia de mitigación se debe obtener de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan altos niveles de violencia e inestabilidad".

Detalles sobre la evidencia de mitigación en el caso Zambada

Ello, abundó, ha creado complicaciones logísticas para "organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto de parte de testigos y familiares". Señaló que ha habido retrasos en viajes y comunicaciones y que algunos de los individuos requeridos apenas confirmaron su disponibilidad para asistir. Pérez subrayó que el aplazamiento "se hace de buena fe y no con el propósito de retrasar" el proceso. El abogado aseguró que su intención es presentar un memorándum "que ayude a la Corte a emitir su sentencia".

Reacciones del abogado y el fiscal sobre el aplazamiento

El defensor detalló que ya habló con Francisco J. Navarro, fiscal asistente en el caso, y que éste no se opone al aplazamiento de la fecha de sentencia. En agosto pasado, "El Mayo" se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan. También admitió que sobornó a policías, mandos militares y políticos mexicanos a lo largo de tres décadas para facilitar sus actividades criminales. Además de la sentencia que se le fije, el juez Cogan determinó que deberá pagar una multa reparatoria de 15 mil millones de dólares. Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán. Éste último confesó haber secuestrado al "Mayo" para entregarlo a las autoridades estadounidenses, por considerar que eso le ayudaría en su proceso en Estados Unidos.