Entrega de documentos clave sobre tráfico sexual de Jeffrey Epstein al Congreso

El Departamento de Justicia ha acordado proporcionar al Congreso documentos de la investigación sobre tráfico sexual contra Jeffrey Epstein, informó el lunes un miembro de la Cámara de Representantes, quien anunció un movimiento que parece evitar, al menos temporalmente, un posible enfrentamiento de separación de poderes.

Los registros se entregarán a partir del viernes a la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que hace unas semanas emitió una citación al Departamento de Justicia en relación a un caso penal que desde hace tiempo ha cautivado la atención pública, ha sacudido recientemente a los niveles más altos del gobierno del presidente Donald Trump y ha sido un imán de constantes teorías de conspiración.

"Hay muchos archivos bajo la custodia del DOJ, y le tomará tiempo al departamento presentar todos los documentos y asegurar que se censure la identificación de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil", declaró el representante republicano James Comer, presidente de la comisión. "Aprecio el compromiso del gobierno de Trump con la transparencia y los esfuerzos por brindar información sobre este asunto al pueblo estadounidense".

Epstein, un acaudalado y bien conectado financiero, fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel de Nueva York en 2019, semanas después de su arresto, en lo que los investigadores dictaminaron como un suicidio. Su exnovia, Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 por ayudar a atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein y actualmente cumple una sentencia de 20 años en prisión.

La citación del panel solicitaba todos los documentos y comunicaciones del caso de Epstein y Maxwell. También exigía registros sobre las comunicaciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y el Departamento de Justicia con respecto a Epstein, así como documentos relacionados con una investigación federal anterior en torno a Epstein en Florida que resultó en un acuerdo extrajudicial en 2007.

De momento se desconoce qué documentos, o cuántos, podrían entregarse o si la cooperación con el Congreso reflejaba un cambio más amplio de postura desde el mes pasado, cuando el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no se darían a conocer más archivos sobre la investigación de Epstein, después de determinar que no "sería apropiado o justificado" divulgar más información.

Ese anuncio puso al gobierno de Trump a la defensiva. Desde entonces, los funcionarios han tomado medidas tanto para apaciguar los cuestionamientos de la base de simpatizantes del mandatario, como por mostrar transparencia.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche entrevistó el mes pasado a Maxwell en un tribunal de Florida durante dos días, aunque no se han hecho públicos los registros de esas conversaciones, y el Departamento de Justicia también ha buscado desclasificar las transcripciones del jurado investigador en los casos contra Epstein y Maxwell, aunque hasta ahora esas solicitudes han sido denegadas.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto el lunes.

Por separado, el panel emitió citaciones a ocho antiguos mandos policiales, así como al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, ambos demócratas.

Bill Clinton es una de varias personalidades que conocían a Epstein antes de que se hiciera pública la investigación criminal en su contra en Florida, hace dos décadas. Clinton nunca ha sido acusado de irregularidades por ninguna de las mujeres que afirman que fueron víctimas de Epstein.