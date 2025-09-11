Hallan fusil del presunto asesino de Kirk

OREM, Utah, EE.UU. — Las autoridades creen que el francotirador que asesinó a Charlie Kirk, un activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, saltó de un techo y huyó a un vecindario después de efectuar un solo tiro, al tiempo que el jueves revelaron que han recuperado un fusil de cerrojo de alta potencia que habría sido utilizado en el ataque y están revisando videos de la persona que creen responsable.

El tirador parecía tener edad universitaria y se mezcló en el campus universitario donde Kirk fue asesinado el miércoles, dijo Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. Se desconoce hasta dónde avanzó el agresor, aunque las autoridades dicen que los bosques cercanos donde se encontró el rifle ya están asegurados.

Incluso cuando las autoridades revelaron nuevos detalles sobre un ataque que calificaron de dirigido, mucho seguía sin estar claro casi 24 horas después, incluida la identidad, el motivo y el paradero del francotirador. Dos personas detenidas el miércoles fueron liberadas después de que se determinó que no estaban conectadas con el tiroteo, pero para el jueves, las autoridades expresaron confianza en que habían rastreado los movimientos del tirador en el campus antes del ataque.

El jueves, el FBI difundió dos fotos de una persona de interés en relación con el tiroteo, mientras los investigadores hicieron un llamado al público para obtener información. Las fotos muestran a una persona con un sombrero, gafas de sol y una camisa negra de manga larga.

Las autoridades recuperaron un rifle de cerrojo Mauser calibre .30 escondido en una toalla en un área boscosa cerca del campus universitario a lo largo de lo que sospechan que fue el camino del tirador al huir de la escena, según información circulada entre las fuerzas del orden y compartida con The Associated Press. Además del cartucho gastado recuperado en la cámara del fusil, había otras tres balas en el cargador. El arma y la munición están siendo analizadas forensemente en un laboratorio federal en busca de pistas que ayuden a identificar al agresor o el motivo.

Kirk fue asesinado a plena luz del día mientras hablaba sobre temas sociales en el patio del campus de la Universidad del Valle de Utah. Las circunstancias atrajeron nuevamente la atención sobre la amenaza creciente de violencia política en Estados Unidos que en los últimos años ha cruzado el espectro ideológico. El asesinato recibió condena bipartidista, pero un ajuste de cuentas nacional sobre las formas de prevenir que los agravios políticos se manifiesten como violencia mortal parecía elusivo.

El ataque fue capturado en videos espeluznantes que circulan en redes sociales que muestran a Kirk hablando con un micrófono de mano cuando de repente se escucha un disparo. Se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores atónitos jadean y gritan antes de que la gente comience a correr.

Trump dijo que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil, mientras que el vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, visitarán a la familia de Kirk en Salt Lake City. Vance publicó un recuerdo en X relatando su amistad, que se remonta a los mensajes iniciales en 2017, a través de la candidatura de Vance al Senado y, en última instancia, rezando después de enterarse del tiroteo. Kirk desempeñó un papel fundamental en la organización de la segunda administración republicana de Trump, escribió Vance.

"Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", escribió Vance. "No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno".

Kirk respondía preguntas sobre la violencia armada

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización juvenil política sin fines de lucro, Turning Point USA, con sede en Arizona, en el patio del Centro Sorensen en el campus. Inmediatamente antes del tiroteo, estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada.

"¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos diez años?", preguntó la persona. Kirk respondió: "Demasiados".

El interrogador continuó: "¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?".

"¿Contando o no contando la violencia de pandillas?", preguntó Kirk.

Entonces se escuchó un disparo.

El tirador, a quien Cox prometió que se le haría responsable en un estado con pena de muerte, vestía ropa oscura y disparó desde el techo de un edificio a cierta distancia.

Madison Lattin estaba mirando a solo unos pocos metros a la izquierda de Kirk cuando escuchó la bala golpearlo.

"La sangre está cayendo y goteando, y te da miedo, no solo por él, sino por tu propia seguridad", señaló.

Dijo que vio a la gente caer al suelo en un silencio inquietante perforado inmediatamente por gritos. Ella y otros corrieron. Algunos cayeron y fueron pisoteados en la estampida.

Cuando Lattin se enteró más tarde de que Kirk había muerto, lloró, dijo, describiéndolo como un modelo a seguir que le mostró cómo ser determinada y luchar por la verdad.

Kirk fue un "mártir por la verdad", según Trump

Había unas 3.000 personas, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. El departamento de policía de la universidad tenía seis oficiales trabajando en el evento, junto con el equipo de seguridad de Kirk, dijeron las autoridades.

Trump anunció la muerte de Kirk en las redes sociales y elogió al cofundador y CEO de Turning Point de 31 años como "Grande, e incluso Legendario". Más tarde, publicó un video en el que llamó a Kirk un "mártir por la verdad y la libertad".

La Universidad del Valle de Utah dijo que el campus fue evacuado después del tiroteo y permanecerá cerrado hasta el lunes.

Mientras tanto, oficiales armados caminaron por el vecindario que bordea el campus, tocando puertas y pidiendo cualquier información que los residentes pudieran tener sobre el tiroteo. Helicópteros zumbaban por encima.

El evento del miércoles, anunciado como la primera parada en la "Gira del Regreso Estadounidense" de Kirk, había causado polémica en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su "compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo".

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: "¿Qué está pasando en Utah?".

Condena desde todo el espectro político

El tiroteo recibió una rápida condena bipartidista cuando los funcionarios demócratas se unieron a Trump, quien ordenó bajar las banderas a media asta y emitió una proclamación presidencial, y otros aliados republicanos de Kirk en condenar la violencia.

"El asesinato de Charlie Kirk rompe mi corazón. Mis más profundas simpatías están con su esposa, sus dos hijos pequeños y amigos", dijo Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata que resultó herida en un tiroteo en 2011 en su distrito de Arizona.

En una declaración conjunta, Jóvenes Demócratas de Connecticut y Jóvenes Republicanos de Connecticut calificaron el tiroteo como "inaceptable".

"Rechazamos todas las formas de violencia política", dijeron. "No hay lugar en nuestro país para tales actos, independientemente de los desacuerdos políticos".

El tiroteo parecía estar listo para convertirse en parte de un aumento de la violencia política que ha tocado una variedad de ideologías y representantes de los dos partidos políticos más importantes. Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el ataque incendiario a un desfile en Colorado en junio para exigir que Hamás libere rehenes y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, que es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo contra Trump durante un mitin de campaña en Pensilvania el año pasado.

Kirk confrontó a los liberales

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del tea party, para evangelizar en los campus universitarios a favor de impuestos bajos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.

Pero el entusiasmo de Kirk por confrontar a los liberales en el ámbito académico finalmente ganó a un conjunto influyente de financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump después de que aseguró la nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente de Donald Trump Jr. durante la campaña electoral general.

Pronto, Kirk fue una presencia regular en la televisión por cable, donde se adentró en las guerras culturales y colmó de elogios al entonces presidente. Trump y su hijo fueron igualmente efusivos y a menudo hablaron en conferencias de Turning Point.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.