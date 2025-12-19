Identifican a Claudio Neves Valente como sospechoso del tiroteo en Brown

Las autoridades intentaban el viernes averiguar por qué un exestudiante de la Universidad Brown presuntamente abrió fuego en el campus décadas después de haber abandonado sus estudios y luego mató a un estimado profesor universitario de Massachusetts con quien asistió a la escuela en Portugal en la década de 1990.

Claudio Neves Valente, quien al igual que el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Nuno F.G. Loureiro era un ciudadano portugués que vivía en Estados Unidos, fue encontrado muerto el jueves por la noche por una herida de bala autoinfligida, informó el jefe de policía de Providence, el coronel Oscar Pérez.

El descubrimiento del cuerpo de Neves Valente, de 48 años, en un almacén de Nueva Hampshire puso fin a la búsqueda de casi una semana de la persona que mató a dos estudiantes e hirió a otras nueve en un aula de Brown el sábado pasado. Los investigadores creen que el exestudiante de Brown el lunes mató a Loureiro en su casa en Brookline, un suburbio de Boston a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Providence. Pérez dijo que, hasta donde saben los investigadores, Neves Valente actuó solo.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en la Universidad Brown?

El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal Paulo Rangel declaró el viernes que el gobierno estaba sorprendido por las revelaciones de que un portugués es el principal sospechoso del tiroteo masivo en Brown y del asesinato de Loureiro. La policía en Portugal indicó que fueron contactados por las autoridades de Estados Unidos el jueves una vez que se identificó a Neves Valente.

Rangel apuntó que Portugal ha brindado "una cooperación muy amplia" en el caso. Comentó a la agencia nacional de noticias Lusa que "la investigación está lejos de haber terminado".

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo inscrito allí como estudiante de posgrado en física desde el otoño de 2000 hasta la primavera de 2001. "No tiene ninguna afiliación actual con la universidad", afirmó.

Neves Valente y Loureiro asistieron al mismo programa académico en una universidad de Portugal entre 1995 y 2000, señaló la fiscal federal de Massachusetts, Leah B. Foley. Loureiro se graduó en 2000 del programa de física en el Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, según la página del cuerpo docente del MIT. Ese mismo año, Neves Valente fue despedido de su puesto temporal de apoyo estudiantil y enlace con el profesorado en la universidad de Lisboa, según un archivo de un aviso de rescisión emitido por el entonces presidente de la escuela en febrero de 2000.

Neves Valente, quien nació en Torres Novas, Portugal, a unos 121 kilómetros (75 millas) al norte de Lisboa, llegó a Brown con una visa de estudiante. Finalmente obtuvo el estatus de residente permanente legal en septiembre de 2017, dijo Foley. Hasta el momento, se ignora su paradero entre el momento en que se le concedió un permiso de la escuela en 2001 y cuando obtuvo la visa en 2017. Su último lugar de residencia conocido fue Miami.

Cuando las autoridades revelaron la identidad del sospechoso, el presidente Donald Trump suspendió el programa de lotería de permisos de residencia permanente que permitió que Neves Valente permaneciera en Estados Unidos.

Detalles confirmados sobre las víctimas del tiroteo

Todavía hay "muchas incógnitas" en cuanto al motivo, sostuvo Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island. "No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esta aula", expresó.

Un informante ayuda a los investigadores a unir los puntos. El FBI dijo anteriormente que no conocía los vínculos entre los tiroteos de Rhode Island y Massachusetts.

La policía acreditó a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente por proporcionar una pista crucial que llevó a las autoridades hasta él. Después de que la policía compartiera un video de seguridad de una persona de interés, el testigo, identificado solo como "John" en una declaración jurada de la policía de Providence, lo reconoció y publicó sus sospechas en el foro Reddit. Los usuarios de Reddit lo instaron a contactar al FBI, y John dijo que lo hizo.

El informante reveló que se encontró con Neves Valente unas dos horas antes del ataque en un baño del edificio de ingeniería, que fue donde ocurrió el tiroteo, y notó que vestía ropa inapropiada para el clima, según la declaración jurada. También antes del ataque, se volvió a topar con el sospechoso a un par de cuadras de distancia y lo vio alejarse repentinamente de un sedán Nissan cuando vio a John.

"Cuando lo resuelves, lo resuelves. Y esa persona nos llevó al auto, lo que nos llevó al nombre", dijo Neronha.

Su información dirigió la atención de los investigadores hacia un Nissan Sentra con placas de Florida. Eso permitió que la policía de Providence accediera a una red de más de 70 cámaras callejeras operadas en toda la ciudad por la empresa de vigilancia Flock Safety. Esas cámaras rastrean las matrículas y otros detalles de vehículos.

Las autoridades de Providence manifestaron que, después de salir de Rhode Island, Neves Valente colocó una placa de Maine sobre la de su auto de alquiler para ayudar a ocultar su identidad.

Los investigadores encontraron imágenes de Neves Valente entrando a un edificio de apartamentos cerca de la casa de Loureiro en un suburbio de Boston. Aproximadamente una hora después, se le vio entrando al almacén en Salem, Nueva Hampshire, donde fue hallado muerto, dijo Foley. Tenía consigo una mochila y dos armas de fuego, dijo Neronha.

Acciones de la autoridad tras el tiroteo en Brown

Las víctimas son un renombrado físico, una organizadora política y un aspirante a médico. Loureiro, físico y científico de fusión de 47 años, se unió al MIT en 2016 y fue nombrado el año pasado para dirigir el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma de la escuela, uno de sus laboratorios más grandes. El científico de Viseu, Portugal, había trabajado para explicar la física de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.

En Lisboa, fue recordado como un investigador e instructor muy respetado por "todas las contribuciones que hizo y lo que aún podría haber dado, todas las ecuaciones que quedaron sin escribir", aseguró el profesor Bruno Gonçalves, director del Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear del Instituto Superior Técnico.

"Es difícil imaginar en qué contexto alguien querría dañar a alguien que trabaja en este campo", agregó Gonçalves.

Los dos estudiantes de Brown asesinados durante una sesión de estudio para los exámenes finales fueron Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años, y MukhammadAziz Umurzokov, un alumno de primer año de 18 años. Cook participaba activamente en su iglesia en Alabama y era vicepresidenta de los republicanos de la Universidad Brown. La familia de Umurzokov emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando él era un niño, y aspiraba a ser médico.

En cuanto a los heridos, tres habían sido dados de alta y seis estaban en condición estable el jueves, dijeron las autoridades.

Aunque las autoridades de Brown dicen que hay 1.200 cámaras en el campus, el ataque ocurrió en una parte más antigua del edificio de ingeniería donde hay pocas de ellas, si es que hay alguna. Y los investigadores creen que el tirador entró y salió por una puerta que da a una calle residencial que bordea el campus, lo que podría explicar por qué las cámaras de la universidad no capturaron imágenes de la persona.