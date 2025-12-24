Tormenta azota el sur de California y amenaza con deslaves en áreas afectadas por incendios

Una poderosa tormenta invernal barrió California el miércoles, con fuertes lluvias y vientos que provocaron advertencias de evacuación por deslizamientos de tierra, condiciones de nieve casi cegadora en las montañas y viajes peligrosos para millones de conductores en vacaciones.

¿Qué acciones están tomando las autoridades ante la tormenta?

El sur de California podría experimentar su Navidad más húmeda en años, indicaron meteorólogos, advirtiendo sobre inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Las áreas arrasadas por los incendios forestales de enero estaban bajo advertencias de evacuación, y los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron el martes que estaban yendo puerta a puerta en unas 380 casas especialmente vulnerables, ordenando a los residentes evacuar.

La policía del Condado San Bernardino también emitió una advertencia de evacuación el miércoles por la mañana para la comunidad de Wrightwood, un pueblo turístico de montaña en las Montañas San Gabriel, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles, debido a posibles flujos de lodo y escombros.

Un video publicado en redes sociales por los bomberos mostró un flujo de escombros y lodo bajando por la carretera que conduce a Wrightwood. Las cuadrillas estaban trabajando para evacuar algunas casas, según la publicación. Los funcionarios del condado no respondieron a las preguntas sobre la evacuación.

Áreas a lo largo de la costa, incluyendo Malibu, estaban bajo advertencias de inundación el miércoles, señalaron funcionarios locales. Gran parte del Valle de Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco estaban bajo vigilancia de vientos e inundaciones.

Varias carreteras en las regiones fueron cerradas debido a las inundaciones.

Impacto de la tormenta en comunidades del sur de California

Las condiciones podrían empeorar a medida que múltiples ríos atmosféricos se muevan a través del estado durante una de las semanas de viaje más concurridas del año. Se esperaba que la tormenta en Los Ángeles se fortaleciera hasta la tarde del miércoles antes de disminuir en la noche.

James Dangerfield, un residente de Altadena de 84 años, sostuvo que su familia y un vecino ayudaron a colocar sacos de arena en su patio trasero a principios de esta semana. Su vecindario estaba bajo advertencia de inundación, pero él no estaba demasiado preocupado.

La calle en la que vive está en una colina, por lo que el agua de lluvia fluye hacia abajo, explicó. Por ahora, él y su esposa, Stephanie, planeaban quedarse en casa y pasar la Nochebuena con sus dos hijas adultas y nietos.

"Nos vamos a quedar aquí y todos tendrán que venir a nosotros. No vamos a ir a ningún lado", dijo.

Mike Burdick, quien cuida de sus padres ancianos en Altadena, dijo que salió a comprar más sacos de arena el miércoles por la mañana cuando vio que la piscina ya se estaba desbordando. Sus padres viven a solo una cuadra de donde ocurrió el incendio de Eaton, indicó.

"Literalmente me desperté con un aguacero", dijo.

La familia estaba preparada para evacuar con una semana de suministros esenciales para la familia, incluyendo para su perro y gato. Planean asistir a una fiesta navideña cercana por la noche.

"Solo vamos a hacer una aparición y regresar seguros a nuestros animales", declaró.

El sur de California típicamente recibe de 1,3 a 2,5 centímetros (media pulgada a 1 pulgada) de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían ver entre 10 a 20 centímetros (4 y 8 pulgadas), indicó Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Podría ser aún más en las montañas.

Los meteorólogos también advirtieron sobre nevadas y ráfagas capaces de crear "condiciones de cero visibilidad" en partes de la Sierra Nevada y harían "casi imposible" viajar a través de los pasos de montaña. A partir del miércoles por la mañana, también había un riesgo "considerable" de avalanchas alrededor del Lago Tahoe, según el Centro de Avalanchas de Sierra.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que una advertencia de tormenta invernal estaría en efecto para la Región del Gran Tahoe hasta la mañana del viernes.

En Monterey, a lo largo de la costa central, se informó que las ráfagas de viento alcanzaron los 97 km/h (60 mph). Más de 5.000 personas perdieron electricidad el martes por la noche debido a un poste de energía dañado, según Pacific Gas and Electric Co.

La Patrulla de Carreteras de California también estaba investigando un accidente fatal aparentemente relacionado con el clima el miércoles por la mañana al sur de Sacramento. El conductor supuestamente viajaba a una velocidad insegura, perdió el control de su vehículo en las carreteras mojadas y chocó contra un poste de energía metálico, dijo el agente policial Michael Harper en un correo electrónico.

Los aeropuertos de San Francisco y Los Ángeles reportaron algunos retrasos menores en los vuelos el miércoles por la mañana.

El gobernador Gavin Newsom también declaró el miércoles estado de emergencia en seis condados para permitir la asistencia estatal en la respuesta a la tormenta.

Los ríos atmosféricos transportan humedad desde los trópicos a latitudes del norte en bandas largas y estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen a través del cielo.

La tormenta ya ha causado daños en el norte de California, donde las inundaciones llevaron a rescates acuáticos y al menos una muerte, según las autoridades.

El estado ha desplegado recursos de emergencia y socorristas a varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California permanece en alerta.