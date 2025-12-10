Inundaciones récord amenazan al estado de Washington tras intensas lluvias

Los residentes empacaron y se prepararon para huir el miércoles de los ríos crecidos en el oeste del estado de Washington, mientras una nueva oleada de fuertes lluvias arribaba a una región aún aturdida por una tormenta que obligó a efectuar rescates y cerrar carreteras un día antes.

En el noroeste de Estados Unidos, un río atmosférico estaba haciendo crecer los ríos hacia niveles récord, y se tenían previstas inundaciones de gran magnitud en algunas áreas, incluido el río Skagit, un importante valle agrícola al norte de Seattle. Decenas de vehículos hacían fila en una estación de llenado de sacos de arena en la ciudad de Mount Vernon, y las autoridades advirtieron a los residentes ubicados en terrenos propensos a inundaciones que estén listos para evacuar.

"Nos estamos preparando para lo que cada vez parece más el peor escenario posible", señaló el alcalde de Mount Vernon, Peter Donovan.

Acciones de la autoridad ante las inundaciones

En las estribaciones del monte Rainier al sureste de Seattle, agentes policiales del condado Pierce rescataron a personas en un parque de casas rodantes en Orting, lo que incluyó ayudar a un hombre que traía un gorro de Santa Claus a vadear agua que le llegaba a la cintura. Se ordenó la evacuación de parte del pueblo debido a preocupaciones sobre los niveles extremadamente altos del río Puyallup y de los diques río arriba.

Un deslizamiento de tierra bloqueó parte de la Interestatal 90 al este de Seattle. Fotografías captadas por el departamento de bomberos Eastside Fire & Rescue mostraban vehículos atrapados por troncos de árboles, ramas, barro y agua estancada, incluido un coche estrellado contra la barrera metálica al lado de la carretera.

Las autoridades también cerraron una sección montañosa de la carretera federal 2 debido a la presencia de piedras, árboles y barro. El departamento de transporte del estado indicó que no había rutas alternativas disponibles ni un tiempo estimado para la reapertura.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró una emergencia a nivel estatal. "Algunas vidas estarán en riesgo en los próximos días", expresó.

Impacto en la comunidad de Mount Vernon

Autoridades del condado Skagit se preparaban para evacuar a 75.000 personas, señaló Robert Ezelle, director de la división de gestión de emergencias del Departamento Militar de Washington.

Gent Welsh, general adjunto de la Guardia Nacional de Washington, indicó que se enviarán cientos de miembros de la Guardia para ayudar a las comunidades.

Se prevé que el río Skagit alcance su nivel máximo el jueves temprano en aproximadamente 14,3 metros (47 pies) en la ciudad de Concrete, en las montañas, y en aproximadamente 12 metros (41 pies) en Mount Vernon el viernes temprano.

Ambos son "pronósticos que establecen récords por varios pies", indicaron funcionarios del condado Skagit. Señalaron también que las comunidades río arriba deberían evacuar a terrenos altos lo antes posible, y que aquellos que viven en terrenos propensos a inundarse deberían estar preparados para evacuar.

Desde hace tiempo, las inundaciones generadas por el río han sido un azote para Mount Vernon, la ciudad más grande del condado con unos 35.000 residentes. En décadas pasadas, los residentes formaban brigadas de sacos de arena cuando había riesgo de inundaciones, pero a menudo los negocios se inundaban. Las inundaciones en 2003 obligaron a cientos de personas a desplazarse.

La ciudad completó un muro de contención en 2018 que ayuda a proteger el centro. Pasó una gran prueba en 2021, cuando el río alcanzó niveles cercanos al récord.

Pero la urbe está en alerta máxima. Los niveles históricos del río previstos para el viernes podrían superar el muro, y a algunos les preocupa que los diques más antiguos puedan fallar.

"Hemos visto nuestro muro de contención en acción y sabemos que funciona en gran medida", observó Ellen Gamson, directora ejecutiva de la Asociación del Centro de Mount Vernon. "Pero la preocupación por ese tipo de presión sobre el sistema de diques es real. Podría ser potencialmente catastrófico".

Gamson señaló que muchos dueños de negocios estaban alquilando mesas para colocar su inventario a mayor altura sobre el suelo. Sheena Wilson, quien posee una tienda de flores en el centro, dijo que apiló sacos de arena junto a las puertas y retiró artículos del piso.

Detalles sobre el nivel del río Skagit

Harrison Rademacher, meteorólogo del servicio climatológico en Seattle, dijo que el río atmosférico que empapa la región es "una corriente en chorro de humedad" que se extiende a través del océano Pacífico "con la boquilla avanzando justo a lo largo de la costa de Oregon y Washington".

Las autoridades en Washington han tocado puertas para advertir a los residentes de la posibilidad de inundaciones inminentes en ciertos vecindarios, y evacuaron un parque de casas móviles a lo largo del río Snohomish. La ciudad de Snohomish emitió una proclama de emergencia, mientras que los trabajadores en Auburn, al sur de Seattle, instalaron barreras temporales de control de inundaciones a lo largo del río White.

En la carretera interestatal 5 entre Seattle y Portland, los bomberos rescataron el martes a personas que intentaron conducir por carreteras inundadas, incluido un conductor de camión semirremolque, indicó Malachi Simper, portavoz del Distrito de Protección contra Incendios No. 5 del condado Lewis. Las autoridades rescataron a una familia de seis personas de su hogar en Chehalis, agregó, donde la carretera estaba cubierta por aproximadamente 1,2 metros (4 pies) de agua. Ninguna de las personas rescatadas resultó herida.

El cambio climático ha sido vinculado a algunas lluvias intensas. Los científicos dicen que, sin un estudio específico, no pueden vincular directamente el cambio climático a un evento meteorológico aislado, pero en general es responsable de tormentas extremas más intensas y frecuentes, sequías, inundaciones e incendios forestales.

Se prevé que otro sistema de tormentas traiga más lluvia a partir del domingo, advirtió Rademacher. "El patrón parece bastante inestable al acercarse las fiestas navideñas".