Trump dice que sus votantes amaron ataque a Venezuela. ¿Qué piensan realmente?

Sólo han transcurrido unos días desde que el ejército estadounidense extrajo al presidente Nicolás Maduro de una base militar venezolana y lo llevó rápidamente a una prisión en Brooklyn, pero Aaron Tobin, partidario de Trump del área de Detroit, ya puede imaginar cómo se verá todo eso en la pantalla grande.

Predice que será la trama de películas durante años. "Estoy entusiasmado". Muchos otros que votaron por el presidente Donald Trump y hablaron con The Associated Press sobre la incursión también aplauden —al menos por ahora—.

Sacudida por el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del gobierno de Trump, y presionada por el aumento de las primas de los seguros de gastos médicos y el costo de vida, la captura del mandatario de Venezuela y de su esposa ha forzado a la coalición "Make America Great Again" (Devolvamos la grandeza a Estados Unidos, o MAGA) a realizar una nueva evaluación.

Trump prometió a sus partidarios que "America First" (Estados Unidos Primero) significaría oponerse a más intromisiones en el extranjero. En cambio, intervino con fuerza y sin la aprobación del Congreso en una nueva frontera: una capital sudamericana tan alejada de Washington que Google Maps dice que "no parece encontrar cómo llegar allí".

¿Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela?

La película de acción geopolítica que Tobin visualiza se encuentra apenas en su primera escena, antes de que surjan de golpe todas las complejidades de desmantelar un gobierno extranjero por decreto de un presidente de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses entraron y salieron con rapidez. ¿Pero qué sucede después?

Reacciones de los partidarios de Trump ante la intervención militar

Trump encuentra un apoyo temprano, pero no inagotable. En su inicio, la resistencia de los republicanos en el Congreso y de los principales electores de Trump ha sido cautelosa, en contraste con su indignación por el episodio de Epstein o las tensiones que atraviesa la política republicana por la expiración de subsidios a los seguros de gastos médicos.

En ese contexto, los partidarios de Trump entrevistados por periodistas de la AP en diversas partes de Estados Unidos elogiaron la operación y expresaron su fe en el rumbo de Trump. Pero no siempre una fe ilimitada. No todos respaldaron la afirmación de Trump de que quienes "votaron por mí están entusiasmados. Dijeron: 'Esto es por lo que votamos'".

"Hasta ahora, lo apoyo", expresó Paul Bonner, de 67 años, a la AP mientras echaba un vistazo a una tienda de artículos de Trump en Bensalem, Pensilvania. "Hasta que cometa un error, lo apoyo".

La aparente disposición de Trump a seguir involucrado en Venezuela y su creciente retórica sobre la expansión del poder estadounidense en otras partes del continente americano ponen nerviosos a algunos de sus partidarios más acérrimos.

Impacto de la captura de Maduro en la política estadounidense

No todos van por las palomitas de maíz. En Mississippi, un votante se debate. Chase Lewis —de 24 años, de Filadelfia, Mississippi— dijo que la decisión lo tomó por sorpresa y que aún no está seguro de si la apoya. "Es bueno que finalmente se hayan liberado de esa dictadura", manifestó sobre los venezolanos, "pero no sé cuánto nos va a costar a nosotros".

"No quiero que mis amigos que están en el ejército ahora mismo se vean arrastrados a una guerra porque fuimos y metimos la nariz en los asuntos de Venezuela", manifestó. Señaló que Trump hizo campaña contra iniciar nuevos conflictos bélicos. "Según cómo lo mires", opinó, "este fue un acto de guerra".

Lewis, un aprendiz de electricista quien dejó su trabajo de repartidor porque necesitaba ganar más dinero, dijo que quiere que el gobierno de Trump se centre en reducir el costo de la vida para jóvenes como él. También desea que el presidente mejore la vida de los veteranos de guerra, y le preocupe sumergir al país en más conflictos.

En Colorado, aplausos y cautela de los partidarios de Trump. Para Travis García, apoyado en su camioneta roja en Castle Rock, Colorado, esto no tiene pérdida. "Por supuesto que me alegra que hayan capturado a un dictador que constantemente envía drogas hacia aquí", enfatizó. "Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?".

El hombre de 45 años, quien trabaja en remodelaciones, agregó que la operación refuerza la imagen de Trump como "un hombre poderoso que cumple su palabra y no va a mostrarse tímido ni apocado, ni va a permitir que otros países dicten las reglas".

Mary Lussier, de 48 años, azafata de la ciudad de Larkspur, estaba tan sorprendida por el éxito de la misión en Venezuela que aceptaría más operaciones similares. Recordó videos de venezolanos que celebraban con lágrimas la destitución de Maduro, y dijo que menos líderes perniciosos "harían del mundo un poco menos malo".

Aun así, Lussier no querría que soldados estadounidenses se vieran atrapados en un conflicto prolongado, y gran parte de su admiración por la operación se basa menos en los posibles beneficios para Estados Unidos que en la eficiencia impecable y la gallardía de los incursores.

Afuera de un supermercado Safeway en Castle Rock, Patrick McCans, de 66 años, expresó con delicadeza que la intervención de Trump era "un poco contraria a lo que dijo en su campaña".

"Me gustaría ver una forma más diplomática de lograr el cambio", apuntó el ingeniero jubilado. Aun así, agregó tras reflexionar un momento, "creo que en este caso eso podría haber estado justificado".

En lugar de jugar a la pelota, Maduro estaba "jugando a ver quién parpadea primero con Trump, ya Trump no le gusta parpadear", dijo, y río entre dientes con una gorra del equipo de fútbol americano Ravens de Baltimore.

Los partidarios de Trump en Colorado entrevistados por la AP aplaudieron la fluidez y la "clase" de la operación militar, como la describió uno de ellos. Pero ese apoyo podría flaquear si Estados Unidos se ve arrastrado a un conflicto más prolongado, algo que ninguno de ellos apoyaría.

Pocos mencionaron los aviones de Trump para el petróleo venezolano, pero consideraron que la remoción de Maduro beneficiaría a los ciudadanos y reduciría el narcotráfico y la inmigración a Estados Unidos.

Desde Pensilvania: ¡Adiós, Maduro! En la cafetería Golden Dawn Diner, de Levittown, Pensilvania, Ron Soto, de 88 años, expresó su fe incondicional en la capacidad del presidente para gestionar lo que venga después. El conductor de camión, ya retirado, visita regularmente el establecimiento para reunirse con amigos, tomar un café y ponerse al día.

Maduro es un "hombre terrible", manifestó. Pero ¿deberían las fuerzas estadounidenses ir a otros países, como Cuba, como lo hicieron en Venezuela? "No creo que vayan a tener que hacerlo", añadió, "porque él (Trump) les infundió miedo".

En cuanto al comentario de Trump de que su gobierno "gestionaría" Venezuela, Soto dijo que el presidente "enderezará ese país y lo convertirá en una democracia si puede. No sé si puede".

En el centro comercial Neshaminy, en Bensalem, el bombero retirado Kevin Carey, de 62 años, se manifestó a favor de lo que hizo Trump, pero consciente de los riesgos.

"No diría que estoy emocionado, pero me siento cautelosamente optimista", explicó. Carey recordó la toma de rehenes estadounidenses por parte de revolucionarios iraníes en 1979 como un indicio de lo que podría suceder si el conflicto escala. Pero "él tomará todas las medidas para evitarlo, creo yo", añadió sobre Trump.

Respecto a cualquier otra intervención extranjera, Carey rompió a reír al decir: "¡Quiere que Groenlandia sea parte de Estados Unidos!".

En la tienda de artículos de Trump donde Bonner compraba, se exhiben banderolas y otros artículos en los que se lee: "Trump 2028". Trump tiene prohibido por la Constitución el postularse para 2028.

"Sé que no puede postularse a la presidencia" en 2028, dijo Bonner, quien trabaja para una empresa de propano. No obstante, quería un cartel para el jardín "solo para molestar a la gente", pero no lo encontré.

La contundente operación militar lo dejó claramente impresionado. "Entraron y salieron. Hicieron lo que tenían que hacer", apuntó. Sobre Maduro, dijo: "Es un enemigo de Estados Unidos, así que apoyo a Trump al 100%".

Respaldo desde el centro-norte del país. Al salir de un Walmart en Martinsville, Indiana, Mark Edward Miller, de 75 años, de la cercana ciudad de Mooresville, dijo que lo único que le sorprendió de la intervención de Trump fue que no se filtrara con antelación. Él, quien siempre ha votado por Trump, fue especialista en mantenimiento de aeronaves en la Fuerza Aérea antes de jubilarse.

"No siento que realmente se haya apoderado de un país", dijo Miller. "Creo que está haciendo exactamente lo que nuestro país debería hacer: apoyar, especialmente en nuestro hemisferio, a los gobiernos que son amigables con nosotros" y desafiar a los que son hostiles.

Tobin, el hombre en Michigan que ve una futura producción de cine sobre la incursión, no sólo aprobada la operación, sino que quiere que haya más de ellas.

"Sobre todo si fueron tan exitosas como esta última, donde no perdimos tropas, no perdimos ningún avión ni barco", añadió Tobin durante una visita a la sede del Partido Republicano en el condado de Oakland, donde se vio rodeado de recuerdos de Trump y del Partido Republicano. "Estoy emocionado y sorprendido" por lo ocurrido.

"Cuba está muy nerviosa ahora mismo", opinó. "Y el pueblo cubano está sufriendo enormemente por su terrible situación y su economía. Irán podría ser el siguiente".

Tobin, quien ha votado por Trump en tres ocasiones, es miembro activo del Partido Republicano local, instructor certificado de armas de fuego y líder de un grupo de ciclismo en su ciudad natal, Oak Park, Michigan.