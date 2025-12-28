Tormenta de nieve en NY, declaran el estado de emergencia

Una tormenta de nieve causó interrupciones en uno de los fines de semana más concurridos del año en la ciudad de Nueva York y el noreste de Estados Unidos.

Sky News informó en su sitio web que declaró el estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey.

"Los meteorólogos -recuerda Sky News- habían pronosticado hasta 28 cm de nieve para las 13 (hora local) del sábado, con la mayor acumulación prevista en la zona norte de las áreas metropolitanas de Nueva York y Nueva Jersey. La ciudad de Nueva York recibió 10,9 cm de nieve, su mayor cantidad desde 2022".

Impacto en los aeropuertos de Nueva York

El mal tiempo ya causó importantes interrupciones a quienes viajan durante las vacaciones de Navidad, con al menos 9.000 vuelos cancelados o retrasados desde el viernes por la noche, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Los aeropuertos John F. Kennedy International, Newark Liberty International y La Guardia publicaron alertas de nieve en redes sociales, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar más interrupciones en los vuelos.

Detalles sobre la acumulación de nieve

La tormenta ha generado preocupación entre los viajeros, quienes enfrentan largas esperas y cambios en sus itinerarios debido a la acumulación de nieve y las alertas emitidas por las autoridades.

Consecuencias de la tormenta en los viajes

Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos y estar atentos a las actualizaciones sobre las condiciones climáticas.