¿Cómo afecta la orden de Trump al intercambio de jeringas en Indiana?

JEFFERSONVILLE, Indiana

Dentro de un almacén en el Departamento de Salud del Condado Clark hay cajas con etiquetas que dicen "NO USAR". Contienen hornillas y agua estéril que las personas utilizan para inyectarse drogas.

Los suministros, que provinieron del estado y fueron pagados con dinero federal, son para un programa donde los usuarios de drogas intercambian jeringas sucias por limpias, parte de una estrategia conocida como reducción de daños. Pero bajo una orden ejecutiva emitida en julio por el presidente Donald Trump, no se pueden usar subsidios federales para pagar por suministros como hornillas y torniquetes que "solo facilitan el uso drogas ilegales". Ya desde antes las agujas no podían comprarse con dinero federal.

Impacto de la orden de Trump en programas de salud pública

En algunos lugares, la orden está galvanizando el apoyo a los programas de intercambio de jeringas, que décadas de investigación demuestran son extremadamente efectivos para prevenir enfermedades entre los usuarios de drogas intravenosas y para llevarlos a tratamiento.

En otros, está alimentando una oposición que amenaza la existencia de los programas. Indiana, liderada por republicanos, aprobó una ley que permite los intercambios hace una década después de que la pequeña ciudad de Austin se convirtiera en el epicentro del peor brote de VIH impulsado por drogas en la historia de Estados Unidos. A menos que los legisladores la extiendan, esa ley expirará el próximo año, y el número de intercambios ha ido disminuyendo. Los funcionarios estatales dijeron a los programas restantes que cumplieran con la orden de Trump, e incluso que descartaran suministros financiados por el gobierno federal como hornillas y torniquetes.

Acciones del Condado Clark ante restricciones federales

Por ahora, los trabajadores de salud del Condado Clark han encontrado una manera de seguir distribuyendo hornillas y otros artículos: comprarlos con dinero privado y empaquetarlos en bolsas ensambladas por empleados que no son pagados con fondos estatales o federales.

Mientras tanto, California, liderada por demócratas, ha continuado utilizando fondos estatales para suministros como pipas y jeringas. California alberga un número creciente de intercambios, con 70 de los más de 580 listados por la Red Norteamericana de Intercambio de Jeringas.

Reacciones de expertos sobre el intercambio de jeringas

Algunos expertos en salud pública lamentan que los programas de servicios de jeringas hayan caído en una creciente politización y disenso.

El doctor Eric Yazel, funcionario de salud del Condado Clark, dice que los usuarios de drogas intravenosas probablemente se inyectarán con o sin suministros limpios. Los intercambios evitan que las personas compartan agujas y propaguen enfermedades, expresó, "disminuyendo el riesgo para la salud pública de toda la población".

Pero Curtis Hill, un ex fiscal general de Indiana republicano, está entre los críticos que plantean la misma preocupación que la orden de Trump: "No queremos llegar a una situación en la que estemos promoviendo el uso de drogas".