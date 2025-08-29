Corte de apelaciones bloquea intento de Trump de terminar protección legal para 600.000 venezolanos

Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes los planes del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones para 600,000 venezolanos que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos, afirmando que los demandantes probablemente ganarían una demanda con su argumento de que las acciones del gobierno federal fueron ilegales.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito confirmó unánimemente un fallo de una corte inferior que mantenía el estatus de protección temporal para los venezolanos mientras los beneficiarios impugnan las acciones del gobierno de Trump en el tribunal.

El panel del 9no Circuito determinó que los demandantes probablemente recibirán un fallo a favor para su afirmación de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tiene autoridad para anular o dejar sin efecto una prórroga previa del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) porque el estatuto vigente redactado por el Congreso no lo permite. La administración demócrata del entonces presidente Joe Biden había extendido el TPS para personas de Venezuela.

'Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que era predecible, confiable y aislado de la política electoral', escribió la jueza Kim Wardlaw, quien fue nominada por el presidente Bill Clinton, un demócrata, para el panel. Los otros dos jueces del panel también fueron nominados por presidentes demócratas.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) criticó la decisión, y dijo que era más obstrucción de jueces 'activistas no elegidos'.

'Durante décadas se ha abusado del programa TPS, y ha sido explotado y politizado como un programa de amnistía de facto', decía el correo electrónico. 'Si bien esta orden judicial retrasa la justicia y socava la integridad de nuestro sistema de inmigración, la secretaria Noem utilizará todas las opciones legales a disposición del departamento para poner fin a este caos y priorizar la seguridad de los estadounidenses'.

El Congreso autorizó el TPS como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Permite al secretario de Seguridad Nacional otorgar estatus de inmigración legal a personas que huyen de países que experimentan conflictos civiles, desastres ambientales u otras 'condiciones extraordinarias y temporales' que impiden un regreso seguro a ese país de origen. Los términos son de seis, 12 y 18 meses.

Los jueces de apelación dijeron que las limitaciones de tiempo garantizadas eran críticas para que las personas pudieran obtener empleo, encontrar vivienda a largo plazo y construir estabilidad sin temor a los cambios políticos.

Pero al finalizar las protecciones poco después de que Trump asumiera el cargo, Noem alegó que las condiciones en Venezuela habían mejorado y que no convenía a Estados Unidos permitir que los migrantes venezolanos continuaran en lo que es un programa temporal. Es parte de un movimiento más amplio del gobierno de Trump para reducir el número de inmigrantes que están en el país de manera ilegal o por programas temporales legales.

El juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, determinó en marzo que los demandantes probablemente prevalecerán en su afirmación de que el gobierno había excedido su autoridad al poner fin a las protecciones. Chen ordenó congelar las terminaciones, pero la Corte Suprema revocó su fallo sin explicación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

De momento no queda claro qué efecto tendrá el fallo del viernes sobre los aproximadamente 350,000 venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. Sus abogados dicen que algunos ya han sido despedidos de sus trabajos, detenidos en cárceles para inmigrantes, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses e incluso deportados.

Las protecciones para otro grupo de 250,000 venezolanos están programadas para expirar el 10 de septiembre.

'Lo que es realmente significativo ahora es que el segundo tribunal reconoció unánimemente que el tribunal de primera instancia lo hizo bien', señaló Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California que representa a los demandantes.

Agregó que, si bien la decisión podría no beneficiar de inmediato a aquellas personas que ya han perdido su estatus o están a punto de perderlo, el fallo del viernes 'debería proporcionar un camino para que las acciones ilegales del gobierno (estadounidense) relacionadas con Venezuela y el TPS finalmente se deshagan'.

Una declaración judicial proporcionada por los demandantes mostró la agitación causada por el gobierno de Trump y la decisión de la Corte Suprema.

Una mujer de Washington que trabajaba en restaurantes fue deportada en junio junto con sus hijas, de 10 años y 15 meses, después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le dijeron que llevara a sus hijos a un control de inmigración. El padre del bebé, que es ciudadano estadounidense, permanece en Estados Unidos mientras la mujer intenta averiguar qué hacer.

También en junio, un empleado de FedEx se presentó con uniforme en su control de inmigración sólo para ser detenido, según la declaración judicial. Durmió durante unas dos semanas en el suelo, aterrorizado de que lo enviaran a la notoria prisión CECOT de El Salvador. Su esposa no puede mantener el hogar con sus ingresos.

'No soy un criminal', dijo en la declaración, agregando que 'inmigrantes como yo vienen a Estados Unidos para trabajar duro y contribuir, pero en lugar de ello nuestras familias y vidas están siendo destrozadas'.

Millones de venezolanos han huido de la agitación política, el desempleo masivo y el hambre en su país. Venezuela está sumida en una crisis prolongada provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Los abogados del gobierno de Estados Unidos argumentan que la clara y amplia autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS no estaba sujeta a revisión judicial. También niegan que las acciones de Noem estuvieran motivadas por animosidad racial.