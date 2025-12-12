Informe de inteligencia danés advierte sobre amenaza militar de EEUU en gobierno de Trump

COPENHAGUE — Estados Unidos está utilizando su poder económico para "imponer su voluntad" y amenazar con la fuerza militar tanto a amigos como a enemigos, según un informe de una agencia de inteligencia danesa.

En su última evaluación anual, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca señaló que la mayor asertividad de Washington bajo el gobierno del presidente Donald Trump se produce al tiempo que China y Rusia buscan reducir la influencia de Occidente, especialmente la estadounidense.

¿Cómo afecta el poder económico de EE.UU. a sus aliados?

Quizás lo más delicado para Dinamarca —un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, y aliado de Estados Unidos— es la creciente competencia entre esas grandes potencias en el Ártico. Trump ha expresado su deseo de que Groenlandia, un territorio semiautónomo y rico en minerales de Dinamarca, se convierta en parte de Estados Unidos, una medida a la que se oponen Rusia y gran parte de Europa.

"La importancia estratégica del Ártico está aumentando a medida que el conflicto entre Rusia y Occidente se intensifica, y el creciente enfoque de seguridad y estratégico en el Ártico por parte de Estados Unidos acelerará aún más estos desarrollos", indica el informe, publicado el miércoles.

Detalles del informe de inteligencia danesa sobre EE.UU.

La evaluación también surge tras la publicación la semana pasada de una nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump que describe a los aliados europeos como débiles y busca reafirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El presidente ruso Vladímir Putin ha manifestado que Rusia está preocupada por las actividades de la OTAN en el Ártico y responderá reforzando su capacidad militar en la región polar.

Las conclusiones y análisis del informe reflejan una serie de preocupaciones recientes, especialmente en Europa Occidental, sobre un enfoque cada vez más unilateral por parte de Estados Unidos, que bajo el segundo mandato de Trump ha favorecido acuerdos y asociaciones bilaterales a expensas de alianzas multilaterales como la OTAN.

"Para muchos países fuera de Occidente, se ha convertido en una opción viable forjar acuerdos estratégicos con China en lugar de con Estados Unidos", se lee en el informe, escrito en danés. "China y Rusia, junto con otros Estados afines, están buscando reducir la influencia global occidental, y particularmente la de Estados Unidos".

Impacto de la estrategia de seguridad nacional de Trump

"Al mismo tiempo, ha crecido la incertidumbre sobre cómo Estados Unidos priorizará sus recursos en el futuro", añadió. "Esto da a las potencias regionales un mayor margen de maniobra, permitiéndoles elegir entre Estados Unidos y China o encontrar un equilibrio entre ambos".

El gobierno de Trump ha suscitado preocupaciones sobre el respeto al derecho internacional con su serie de ataques mortales a presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, como parte de una campaña de presión intensificada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump también se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar en Groenlandia, donde Estados Unidos ya tiene una base militar.

"Estados Unidos está aprovechando su poder económico, incluidas las amenazas de altos aranceles, para imponer su voluntad, y la posibilidad de emplear la fuerza militar, incluso contra aliados, ya no se descarta", concluye el informe. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.