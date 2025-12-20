Cómo tecnología de vigilancia y "Agencia de Detectives de Reddit" ayudaron a encontrar a un asesino

Hace más de una década, una frenética búsqueda de cinco días de los terroristas del ataque con explosivos a la Maratón de Boston dejó algunas lecciones como consecuencia.

Una fue que la tecnología de vigilancia, cada vez más omnipresente, podía ayudar a atrapar a los culpables. Otra, que los detectives aficionados en los foros de Reddit no podían.

Acciones de la autoridad tras el tiroteo en Brown

Pero la intensa búsqueda esta semana del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, quien mató a dos estudiantes e hirió a otras nueve personas, cambió la opinión sobre esas expectativas. La vigilancia generalizada, presente ahora en timbres residenciales, autos y una vasta red de cámaras de rastreo vehicular, finalmente ayudó a dar con el paradero de Claudio Neves Valente, el exestudiante de posgrado de Brown, de 48 años, a quien los investigadores atribuyen el tiroteo del 13 de diciembre y el asesinato dos días después de un profesor del MIT en Brookline, Massachusetts.

Pero la vigilancia más nueva impulsada por inteligencia artificial fue de poca utilidad en la búsqueda inicial del pistolero, quien huyó del campus de Brown tras el tiroteo y se escabulló sin llamar la atención en los barrios aledaños a Providence, Rhode Island. Evitó ser detectado durante días al utilizar un teléfono difícil de rastrear, ocultar su rostro con una mascarilla de tipo médico para eludir software de reconocimiento facial y cambiar las matrículas de sus autos de alquiler.

No fue sino hasta que un usuario local de Reddit "destapó el caso con fuerza" —con una pista a la antigua publicada inicialmente en la red social— que la policía pudo vincular un auto con Neves Valente, declaró Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island. Al final encontraron al sospechoso muerto el jueves en Salem, Nueva Hampshire, días después de que probablemente se suicidara.

Impacto en la comunidad tras el tiroteo en Brown

El informante de Reddit, conocido simplemente como John, es "nada menos que un héroe", escribió el viernes Brett Smiley, alcalde de Providence, a Kash Patel, el director del FBI, y solicitó que John obtenga la totalidad de la recompensa de 50.000 dólares del FBI por información que condujera a los investigadores al sospechoso. Desconocidos lo han invitado a la cena de Navidad y han sugerido que reciba "una llave de la ciudad y café y donas gratis de por vida", según otros participantes del foro de Reddit en Providence.

Fue un giro radical respecto a 2013, cuando quienes publican en Reddit y en otros foros de discusión en línea difamaron falsamente a un estudiante de la Universidad de Brown como posible sospechoso del mortal atentado de la famosa maratón de Boston —que se localiza a solo una hora al norte de Providence— debido a un supuesto parecido con la imagen granulada del sospechoso. "Oye Reddit, basta de vigilantismo por el atentado de Boston", se leyó en un titular de The Atlantic en aquel momento.

"Definitivamente, la situación se descontroló en el caso de la Maratón de Boston", indicó Liza Potts, profesora de la Universidad Estatal de Michigan y directora de un laboratorio de humanidades digitales que estudió la respuesta en línea. "Por eso la gente se refiere en broma a la ´Agencia de Detectives de Reddit´ o al ´Buro Reddit de Investigaciones´".

La conexión errónea entre los terroristas de 2013 y un estudiante de Brown desaparecido, quien posteriormente fue encontrado muerto tras un aparente suicidio, aún es recordada por muchos en la universidad y su comunidad circundante. Las autoridades de Brown, esta semana, intentaron frenar rápidamente otra campaña de desprestigio que circulaba en X y otras plataformas de redes sociales que vinculaba falsamente a un estudiante de Brown con el tiroteo en el campus debido a su origen étnico, sus supuestas opiniones políticas y su supuesto parecido con un video policial de una persona de interés. La "inimaginable pesadilla" de acusaciones falsas dio lugar a "incesantes amenazas de muerte e incitación al odio", reportó el estudiante en un comunicado.

Frustrado por la posibilidad de que las líneas de denuncia se vieran saturadas de disparates, el senador estadounidense Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island y ex fiscal general del estado, instó a quienes especulan en las redes sociales: "Simplemente cállense". "Desde una perspectiva de investigación, simplemente no hay necesidad de que personas que no tienen ni idea de lo que hablan ofrezcan sus opiniones estúpidas y desinformadas sobre lo que sucedió por todo internet", señaló Whitehouse desde el Congreso el miércoles.

Pero Potts refirió que algunas redes sociales han funcionado mejor que otras, y "de todos los espacios que estudio, Reddit parece acertar más veces que no". Las acusaciones dañinas estuvieron prácticamente ausentes del foro de Providence de Reddit, en parte porque los moderadores voluntarios que gestionan los foros temáticos de Reddit —conocidos como subreddits— son en gran medida quienes se encargan de mantener la paz. El moderador principal del subreddit de Providence en Reddit expresó en una entrevista que lleva en la plataforma unos 15 años y recuerda el trauma que causó el falso informe sobre la Maratón de Boston. "El subreddit de Providence es muy cauteloso respecto a (no) fomentar una persecución indiscriminada ni (caer en) una mentalidad de masas", declaró bajo condición de anonimato para evitar la divulgación en línea de información confidencial y debido a la cultura de anonimato de la plataforma.

The Associated Press también contactó al informante el martes, un día después de que escribiera en Reddit para instar a la policía a investigar un sedán Nissan con matrícula de Florida. Otros redditors —usuarios de Reddit— le instaron a contactar al FBI, y él dijo que lo hizo. No respondió a las solicitudes de comentarios y posteriormente publicó que no planeaba hablar con los medios. Cuando finalmente se reunió con la policía el miércoles —tras acercarse a ellos en la calle e identificarse como el informante de Reddit—, su información dio nueva vida a una investigación que estaba estancada.

Con un auto identificado, la policía de Providence comenzó a revisar las imágenes de docenas de cámaras con inteligencia artificial ubicadas por toda la ciudad que pueden leer matrículas, así como otros detalles de identificación del vehículo —como la marca, el color, los daños laterales o incluso excrementos de aves en sus ventanillas—. Las cámaras, operadas por la empresa de vigilancia Flock Safety, detectaron el vehículo del sospechoso al menos 14 veces desde casi dos semanas antes del tiroteo, según una declaración jurada de la policía. La policía de Providence pudo entonces solicitar a las agencias policiales que utilizan Flock en ciudades y estados cercanos que buscaran el mismo vehículo, aunque Nueva Hampshire no tiene ya ninguna debido a las restricciones de privacidad sobre el tiempo que puede conservar las imágenes.

Fue un avance del que Flock alardeó felizmente, sobre todo porque las comunidades inmigrantes de Providence aún desconfían de una aplicación de la ley migratoria federal más agresiva. Flock explica que cada uno de sus clientes decide cuándo compartir los datos de sus cámaras, y la ciudad no los comparte con los agentes federales de inmigración. Algunos aún exigen un mayor blindaje. "Una vez que sabes qué son, las ves por todas partes", dijo Madalyn McGunagle, asociada de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles de Rhode Island. "La gente las nota porque tienen un aspecto distintivo: un panel solar encima con una pequeña cámara ovalada debajo".

Pero a diferencia de las cámaras de los timbres residenciales que captaron a Neves Valente caminar en Providence, si hubiera pasado junto a una cámara Flock, esta no lo habría detectado, apuntó Garrett Langley, director general de Flock Safety. "Es técnicamente imposible. La cámara no permite que el usuario busque personas", informó Langley en una entrevista el viernes. "Nuestras cámaras se enfocan en vehículos, porque si te fijas en Estados Unidos, la gente conduce. Es muy difícil llegar a algún lugar a pie". "En la mayoría de nuestras ciudades, solo quieren saber quién entra y quién sale", agregó.

No obstante, sin John, el informante —a quien los redditors locales apodaron "Reddit Guy" (el tipo de Reddit)—, nadie habría sabido cómo se fue. "Alguien que está en la zona y ve cosas todo el tiempo, será mejor en muchos sentidos que una cámara cualquiera", dijo el moderador del subreddit de Providence. "John vio a este tipo yendo y viniendo, abriendo su auto y todo eso, y simplemente pensó que eso era un poco extraño.