El influencer ultraderechista, Nick fuentes: enfrenta cargos: Rocía a mujer con gas lacrimógeno

Por: Agencia AP

Diciembre 08, 2024 -

Illinois, EE.UU.- El influencer ultraderechista, Nick Fuentes, tiene programada una comparecencia ante el tribunal a finales de este mes, luego de que una mujer lo acusó de rociarle gas lacrimógeno cuando se presentó en su residencia de los suburbios de Chicago, luego de que Fuentes publicó en la red social X "Tu cuerpo, mi decisión".

Según documentos judiciales, la mujer de 57 años se acercó a la casa de Fuentes en Berwyn el 10 de noviembre, poco después de que se filtró su dirección luego de su publicación, informó el diario Chicago Tribune. Berwyn es un suburbio de Chicago de unos 54.000 habitantes.

En una entrevista concedida al diario el pasado 15 de noviembre, la mujer declaró que sus amigos la animaron a presentarse en la casa de Fuentes para ver si eran ciertos los rumores de que había estado recibiendo entregas de bromas después de su publicación en X. Ella dijo que se grabó frente a la casa de Fuentes. Otra mujer llegó en su coche y le dijo que tocara el timbre.

Aseguró que Fuentes abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, la roció con gas lacrimógeno, le gritó una grosería y le quitó el celular.

Fuentes, de 26 años, enfrenta un cargo de agresión relacionado con el incidente, informó el periódico. Está previsto que comparezca ante el tribunal el 19 de diciembre. El influencer ha publicado fotos de su ficha policial en su cuenta de X junto con el mensaje: "Liberenme", acompañado de un insulto racial.

Fuentes, un supremacista blanco que niega el Holocausto, es parte de un grupo de influencers ultraderechistas que han aprovechado la victoria presidencial del republicano Donald Trump para amplificar la misoginia y las amenazas en línea.

Fuentes no respondió de inmediato a un mensaje que The Associated Press le envió el sábado a través de X. Tampoco fue posible ponerse en contacto con su abogado, Eduardo Cervantes.

Muchos de ellos se han apropiado del eslogan del derecho al aborto "mi cuerpo, mi decisión", cambiándolo a "tu cuerpo, mi decisión". El cambio en la frase se le ha atribuido, en gran medida, a la publicación de Fuentes del 5 de noviembre en X: "Tu cuerpo, mi decisión. Para siempre."

¿DE QUIÉN SE TRATA?

