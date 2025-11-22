Jugadores de americano colegial fueron apuñalados por compañero

Una lamentable noticia envolvió a la comunidad de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), donde un jugador del equipo de futbol americano apuñaló a dos de sus compañeros previo al juego que iba a disputar.

¿Qué ocurrió?

El representativo de este colegio se preparaba para medirse a la Universidad del Sur de Florida cuando se registró este incidente que provocó shock en el seno universitario. "La máxima prioridad de la UAB sigue siendo la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes. Dada la privacidad de los pacientes y la investigación en curso, no tenemos más comentarios por el momento", explicó la portavoz de la universidad Alicia Rohan en un comunicado.

Afortunadamente para los deportistas, las lesiones no fueron de gran riesgo para ellos, por lo que fueron trasladados al hospital, donde están en observación. Además, la escuela informó que el agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades que ya están llevando a cabo una investigación. "Nos complace informar que dos jugadores lesionados en un incidente ocurrido esta mañana en el Edificio de Operaciones de Fútbol se encuentran estables. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias mientras se recuperan. El sospechoso, otro jugador, permanece detenido y se está llevando a cabo una investigación".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Pese a lo sucedido, la UAB optó por jugar el partido, aunque algunos de sus jugadores decidieron no hacerlo. La Universidad de Alabama en Birmingham cayó 48-18 frente al equipo de Florida.