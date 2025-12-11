Hospitalizan a 6 personas por explosión de gas en California

Hospitalizan a 6 personas por explosión de gas en CaliforniaImpacto del incendio en la comunidad de Hayward
Una explosión de gas el jueves desató un gran incendio en un vecindario del área de la bahía de San Francisco, rompiendo ventanas en las casas y generando una densa columna de humo. Seis personas fueron hospitalizadas por lesiones, informaron los bomberos.
Imágenes impresionantes capturadas por la cámara de la puerta de una casa y publicadas en redes sociales mostraron una explosión masiva que sacudía una construcción en la ciudad de Hayward.
"Estábamos sentados en la casa y de repente... todo se sacudió. Las cosas se cayeron de las paredes, y cuando miramos la cámara era como si estuvieras viendo un video de guerra", narró Brittany Maldonado, quien proporcionó las imágenes de la cámara de la puerta a ABC7 News.
¿Cómo ocurrió la explosión de gas en Hayward?
Un portavoz de Pacific Gas & Electric Co. indicó que un equipo de construcción dañó una línea de gas subterránea aproximadamente a las 7:35 de la mañana. La compañía reportó que no eran sus trabajadores.
Equipos de servicios públicos aislaron la línea dañada y detuvieron el flujo de gas a las 9:25 de la mañana, indicó PG&E. La explosión ocurrió poco después.
Acciones de Pacific Gas & Electric tras el incidente
Hayward, donde viven aproximadamente 160.000 personas, se encuentra en East Bay, a 24 kilómetros (15 millas) al sur de Oakland.