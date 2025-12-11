Noem vincula incautación de buque petrolero frente a Venezuela con la lucha antidrogas de EEUU

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem vinculó el jueves la incautación de un buque petrolero frente a la costa de Venezuela con los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos en América Latina, a medida que aumentan las tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

¿Qué declaró Kristi Noem sobre la incautación del buque?

La afirmación de Noem, que se produjo durante su testimonio ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, proporcionó la evaluación más completa hasta ahora del gobierno del presidente Donald Trump sobre por qué tomó el control del buque el miércoles. Increíblemente inusual, el uso de fuerzas para incautar un barco mercante fue el paso más reciente en la campaña de presión de la Casa Blanca sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Funcionarios de Trump se sumaron a la campaña el jueves al imponer sanciones a tres sobrinos de Maduro. El mandatario venezolano discutió las crecientes tensiones con el presidente ruso Vladímir Putin el jueves. El Kremlin dijo en un comunicado que Putin reafirmó su apoyo a la política de Maduro de "proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa".

Acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela

Cuando se le pidió que delineara el papel de la Guardia Costera, Noem calificó la incautación de la embarcación como "una operación exitosa ordenada por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo y llenando nuestro país sistemáticamente con drogas letales y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses".

Noem continuó detallando las "dosis letales de cocaína" que, según ella, no han entrado al país como resultado.

Al preguntarle si las operaciones estadounidenses en la región eran sobre drogas o petróleo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también dio el jueves una respuesta bifurcada, diciendo que el gobierno estaba "enfocado en hacer muchas cosas en el Hemisferio Occidental". Señaló que tales incautaciones podrían continuar, argumentando que las mercancías transportadas se utilizaban para financiar el comercio ilegal de drogas.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados y ver cómo los buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyos ingresos alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo", destacó.

El Departamento de Justicia había obtenido una orden para el buque porque se sabía que transportaba "petróleo sancionado del mercado negro", indicó Leavitt, agregando que "Estados Unidos sí tiene la intención de quedarse con el petróleo" que estaba a bordo del petrolero.

Trump dijo el miércoles a los periodistas que el buque "fue incautado por una muy buena razón". Al preguntarle sobre qué sucedería con el petróleo a bordo del petrolero, Trump respondió: "Bueno, supongo que nos quedamos con él".

Reacción de Venezuela ante la incautación del buque petrolero

Estados Unidos ha acumulado la mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques contra embarcaciones que presuntamente contrabandeaban drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, como parte de una campaña que enfrenta un creciente escrutinio por parte del Congreso.

Trump, quien ha dicho que habrá ataques terrestres pero no ha ofrecido más detalles, ha justificado sus medidas como necesarias para detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales hacia Estados Unidos.

El gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que la incautación del buque constituye un robo flagrante y un acto de piratería internacional. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares es forzarlo a dejar el cargo.