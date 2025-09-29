Trump anuncia aranceles del 100% a películas extranjeras

El Presidente Donald Trump dijo que impondrá aranceles del 100 por ciento a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos, con el objetivo de impulsar la producción nacional y presionar a los estudios globales.

"Nuestro negocio de producción de películas ha sido robado de los Estados Unidos de América por otros países, justo como robar 'dulces de un bebé'. California, con su débil e incompetente Gobernador, ha sido particularmente golpeada con fuerza.

"Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, interminable, impondré un arancel del 100% sobre cualquier y todas las películas que se produzcan fuera de los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. ¡HAZ QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ! Presidente DJT", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.