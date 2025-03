Accidente en carretera de Kansas: Tormentas de polvo pueden ser mortales

TOPEKA, Kansas.- Una ráfaga de viento barre el suelo desnudo, levantando suficiente tierra y polvo para reducir la visibilidad a casi cero, y para los conductores, la tormenta de polvo parece surgir de la nada.

Estas condiciones resultaron en un accidente múltiple en la Interestatal 70 la semana pasada en el oeste de Kansas, que involucró a decenas de automóviles y camiones y dejó ocho personas muertas. El polvo cegador también llevó al departamento de Transporte de Nuevo México a cerrar la Interestatal 25 desde la frontera con Colorado hacia el suroeste hasta Las Vegas, Nuevo México.

Los cielos brumosos o oscurecidos por el polvo han recordado el “Dust Bowl” de la década de 1930, cuando millones de toneladas de suelo volador enterraron granjas y cubrieron pueblos a lo largo de las Grandes Llanuras. Tormentas menores ocurren cada año, particularmente en el oeste de Estados Unidos, especialmente cuando las tierras agrícolas aún no han sido sembradas en la primavera. Algunos científicos temen que muchos automovilistas no las tomen lo suficientemente en serio.

“Tenemos un nivel muy bajo de conciencia pública sobre una tormenta de polvo y el daño que puede causar”, afirmó Daniel Tong, profesor asociado de química atmosférica en la Universidad George Mason, quien es uno de los autores de un artículo de 2023 sobre muertes por tormentas de polvo.

En enero, él y cuatro colegas concluyeron que el daño económico causado por la erosión del viento y el polvo es cuatro veces mayor de lo que se había calculado anteriormente y más de 154.000 millones de dólares al año.

Un frente frío transporta polvo a través del oeste de Kansas. Martin señaló que un frente frío se movió a través del área del accidente después de que había estado cálido y seco durante seis horas. Vientos que alcanzaron los 113 kilómetros por hora (70 millas por hora) levantaron polvo que luego quedó atrapado en el frente frío.

“Ahí es cuando obtienes esa clásica pared de polvo”, indicó.

A medida que el polvo volador reducía la visibilidad en la carretera a casi cero, los conductores desaceleraron, causando colisiones, informaron las autoridades.

Una investigación preliminar encontró que 71 vehículos estaban involucrados, manifestó la portavoz de la Patrulla de Carreteras de Kansas, April McCollum. Fotos aéreas mostraron que al menos diez eran camiones de carga.

“Era difícil incluso mantener los ojos abiertos afuera porque había tanto polvo en el aire”, afirmó Jeremy Martin, el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología a cargo en Goodland. “Era un poco irritante incluso respirar en eso”.

Condiciones similares en el este de Colorado llevaron a la Patrulla Estatal de Colorado a advertir a los conductores: “Visibilidad cero debido a vientos fuertes y tierra voladora”.

“No podías ver”, relató Jerry Burkhart, el jefe de bomberos y servicios de emergencia en Lamar, Colorado. “Lo mejor que puedes hacer es alejarte de la carretera en un estacionamiento o algo así”.

La falta de visibilidad no es el único problema. Martín indicó que es difícil saber cuán espeso es el polvo desde la distancia, por lo que los automovilistas a menudo no saben que no podrán ver hasta que están en él.

Los expertos del Servicio Meteorológico también señalaron que algunos de los consejos para los automovilistas en una tormenta de polvo parecen ilógicos. Michael Anand, un meteorólogo en Albuquerque, apuntó que los automovilistas deben apartarse de la carretera de la manera más segura posible, apagar todas las luces y nunca usar las luces altas.