DEA destaca arrestos de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa

La Administración de Control de Drogas (DEA) destacó más de 50 arrestos con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.

La división de Houston, Texas, posteó en X que "cierra la semana" con esa cifra "¡y aún no hemos terminado! #SinaloaCrackdown2025".

En la publicación adjuntó imágenes de "metanfetamina escondida en adoquines, un almacén ilegal de marihuana, kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas, todo con vínculos con el Cártel de Sinaloa".

Un día antes posteó otro mensaje contra el cártel, en el que se lee: "La cocaína incautada por DEA Houston junto con sus socios locales y federales se encontraba entre otras drogas letales que estaban destinadas a ser vendidas en el área de Houston con vínculos con el cártel Sinaloa conocido por ser una violenta organización de narcotráfico".

Apenas este viernes, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que "no hay organización en el planeta que asesine más estadounidenses que los cárteles (...) Trump ha sido claro que militares deben enfrentarlos".